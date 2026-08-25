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帆宣在手訂單逾1,300億元 高新明：一路忙到2028年、2029不熄火

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
帆宣董事長高新明。記者朱子呈／攝影
帆宣董事長高新明。記者朱子呈／攝影

半導體廠務工程暨設備廠帆宣（6196）董事長高新明25日表示，公司目前在手訂單已超過1,300億元，且仍持續增加，保守預估2027年營運將優於今年，2026年至2028年都會相當忙碌；到了2029年，產業也不會熄火，反而可能迎來更大的突破。

高新明25日出席台灣高鐵與SEMI策略合作記者會時指出，半導體業過去持續建廠，但這一波在AI帶動下，擴產速度明顯加快，從日本、亞利桑那、德州到德國，都能看到台灣業者跟隨客戶需求向外布局。

他表示，供應鏈向海外移動並非單純追求擴張，而是客戶已在當地產生需求。隨全球建廠腳步加快，有能力出海的台灣廠商，多已前往日本、美國及德國設點或提供服務。台灣的產業聚落會出去，但是不會忘記根留台灣，在拓展海外市場的同時，仍會把產業根基留在台灣。

高新明指出，台灣半導體最難得之處，不只擁有大型晶圓製造廠，而是從設備、材料、工程服務，到IC設計、封裝及測試，背後有一套完整供應鏈。一座晶圓廠的成功不是靠單一公司，而是整個生態系彼此合作、共同完成。

帆宣長期投入半導體設備、工程、廠務及系統整合，布局從南港、新竹一路延伸至台南、嘉義及高雄。高新明表示，高鐵讓人才、零件及材料能快速往返各地，也讓企業與供應鏈之間的合作更有效率。

展望2029年，高新明認為，隨AI持續成長，加上其他產業加入，整體需求、產業及經濟可能被帶往目前仍無法預想的新階段。AI也將進一步走入日常生活、醫療及更多產業，帶來更大的突破與改變，他也期盼帆宣未來能有更好的業績與前景。

帆宣

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