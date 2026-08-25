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2026為Agentic AI規模化元年 零壹看好產業成長趨勢
零壹（3029）24日法說會後，法人表示，今年將會是Agentic AI 規模化元年，企業將大舉導入AI，帶來大量相關應用落地的商機。公司則指出，今年下半年業績預期將優於上半年，上下半年預算執行比重約為1：1.2。這意味著接下來零壹獲利將有望續創新高。
法人指出，Agentic AI的大量導入，將會讓零信任及流程審核的重要性大幅提升，資安防護需求將更勝以往，因此國內外多家軟體原廠也紛紛開發出十分具競爭力的應用，零壹作為代理廠商，將會依照各產業的需求，為客戶打造最好的解決方案。
零壹則指出，在國內半導體龍頭大廠及其供應鏈持續擴廠的情況下，ICT設備需求將被延續，零壹便有機會維持成長態勢，達成營收、獲利持續創高的目標。
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