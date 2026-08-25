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高鐵新車明年運能增兩成 史哲：準點率越高、半導體良率就越高

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
台灣高鐵董事長史哲。記者朱子呈／攝影
台灣高鐵董事長史哲。記者朱子呈／攝影

台灣高鐵董事長史哲25日表示，高鐵已成為串聯台灣半導體聚落的重要交通動脈，隨新車加入，明年整體運能將提高20%，每周班次增至1,400班，尖峰時段更以每小時超過10班為目標。他形容，「我們的準點率越高，半導體界的良率就越高」。

SEMI國際半導體產業協會與台灣高鐵今日舉辦策略合作記者會。史哲指出，雙方合作源自半年前，當時SEMI提到，SEMICON Taiwan每年吸引約10萬名海內外人士，展覽期間大量人流集中南港，盼透過高鐵車站分散報到作業，減輕周邊交通壓力。

史哲表示，桃園、新竹、台中、台南及高雄五座高鐵車站，也正好串起台灣主要半導體聚落。北部以IC設計為主，中部聚焦製造，南部則持續擴張，高鐵已逐漸成為產業往返各地的「接駁車」。

他指出，SEMICON Taiwan期間，國外業者不只到南港參展，也會前往新竹及中南部拜訪半導體廠、設備商與供應鏈。高鐵準點所創造的時間價值，正是台灣產業提高溝通及生產效率的重要基礎。

史哲說，網路可以傳輸資料，卻無法取代人與人之間的溝通。半導體業需要的不只是交換資訊，還包括知識、觀點及共同研發產生的火花，高鐵扮演的角色也從個人移動，進一步延伸至人才、客戶及整條供應鏈的串聯。

隨高鐵新車陸續加入，史哲表示，除明年運能提高20%、每周達1,400班外，也將維持接近百分之百的準點率，支撐台灣半導體及AI產業下一階段發展。

高鐵 良率 史哲

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