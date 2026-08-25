愛立信攜聯發科、AT&T完成北美首例先進移動性功能實網試驗

愛立信宣布，攜手AT&T與聯發科技（2454），在採用愛立信無線接取網路（RAN）技術的AT&T網路上，完成北美首例愛立信低延遲移動性（Low-latency Mobility）現網測試，支援第一層/第二層觸發式換手機制（L1/L2 Triggered Mobility, LTM）。

愛立信表示，換手/切換中斷時間（Handover interruption time）指的是終端裝置（例如手機）從一個基地台切換到另一個基地台時，資料連線短暫中斷的時間；LTM是3GPP Release 18、也就是5G Advanced所導入的新移動切換機制，透過L1/L2更快速地觸發基地台間數據連線切換，讓這個中斷縮短，朝向無感換手發展。

愛立信指出，低延遲移動性是愛立信5G-Advanced關鍵物聯網（Critical IoT）解決方案的一部分，透過縮短中斷時間，實現更快速、更可靠的移動切換，為行進中的人員與設備提供更流暢的連線體驗。此次測試結果顯示，相較於既有第3層移動性，LTM可將基地台切換期間的資料中斷時間縮短達25%。

透過縮短換手過程中的中斷時間，LTM可支援延展實境（XR/VR）、時間關鍵型通訊等新興即時應用，以及沉浸式視訊會議與雲端應用。對個人與企業而言，近乎無縫的行動連線對上述應用及關鍵任務營運至關重要。減少基地台切換時的連線中斷，不僅有助提升使用者體驗、降低客戶流失，也能減少安全風險、傳輸中斷，以及生產與設備停機等問題。

隨著AI驅動應用持續發展，LTM也進一步強化AI驅動應用所需的網路基礎。許多新興AI工作負載，包括即時XR場景重建、邊緣輔助感知、工業自動化及連網車輛分析等，都需要在裝置移動過程中維持持續的資料交換、低抖動及可預測的延遲。LTM可將裝置、邊緣與雲端之間因移動所造成的連線中斷降至最低，確保這些AI驅動的應用體驗能夠可靠地實現規模化部署。

此次合作涵蓋實際網路環境中的測試，由愛立信擔任此次試驗的RAN供應商。愛立信一直是3GPP中推動LTM技術開發與標準化的主要貢獻者。LTM被廣泛視為能在裝置連線期間提供更穩定一致資料速率的重要技術，並有望降低各類服務的切換失敗率。

愛立信網路策略暨產品管理負責人Mårten Lerner表示，此次測試展現5G Advanced如何轉化為更優質的使用者體驗，提供延展實境與實體AI所需的真正無縫連接。透過與聯發科技及AT&T合作，我們提供了更流暢的行動體驗，為持續移動且高度仰賴連接的使用者與產業，提供反應更即時且更可靠的服務。

聯發科技無線通訊系統發展本部總經理黃合淇表示，此次合作展現了第一層/第二層觸發式換手機制（LTM）能實現更快速、更可靠的切換，並在裝置連線期間維持更穩定的傳輸速率。這些能力對關鍵物聯網（Critical IoT），以及XR/VR等先進消費者體驗至關重要。

AT&T RAN技術副總裁Rob Soni表示，「我們與愛立信及聯發科技攜手在AT&T網路進行實網試驗，證明LTM能在最關鍵的移動情境下提升移動效能，讓客戶享有更穩定一致的雲端應用與沉浸式視訊會議連線體驗，並為下一代XR做好準備。這種高度一致的移動連線能力，也是AI賦能服務的重要基礎，讓使用者與裝置在網路中移動時，能夠支援即時的邊緣與雲端運算」。