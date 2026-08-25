漢測9月下旬轉上櫃 下半年營運拚優於上半年、成長動能看到2027年

半導體晶圓測試解決方案廠漢測（7856）預計9月下旬掛牌上櫃，並將於26日舉辦上櫃前業績發表會。總經理王子建表示，AI、高效能運算（HPC）持續推升高階晶片測試需求，公司下半年營運有望優於上半年，成長動能可望一路延續至2027年。

漢測今年前七月營收26.68億元，年增128.18%，已超越2025年全年營收24.25億元。上半年營收約22億元，每股純益超過21元，毛利率逼近55%，主要受惠半導體設備及客製化產品快速放量。

漢測目前三大業務包括探針卡與清潔材料、測試設備工程服務，以及半導體設備與客製化產品。過去測試設備工程服務占營收比重約34%至40%，今年第1季比重下降，並非業務轉弱，而是半導體設備及客製化產品成長更快，占比已超過五成。

王子建指出，工程服務主要依照工時及人力計價，成長速度相對平穩；設備及客製化產品則可隨客戶擴產及新需求快速放量，也成為漢測近年營收與獲利明顯成長的主要動力。

隨著AI晶片從傳統系統單晶片（SoC）走向2.5D、3D先進封裝，晶片結構更加複雜，封裝前必須經過更嚴格的測試。晶片功耗、密度及傳輸速度同步提高，也讓測試精度、訊號完整性及熱管理的重要性持續上升。

漢測接下來將鎖定四大成長方向，包括高功耗熱管理整合方案、先進封裝設備、高速記憶體系統級測試（SLT），以及矽光子與共同封裝光學（CPO）。其中，高功耗熱管理方案已於去年開始交貨，第4季出貨約6至7套，隨高功耗晶片測試需求增加，後續出貨仍可望成長。

漢測目前已在台灣、中國大陸、日本、新加坡、馬來西亞及美國設立服務據點，未來將持續擴充產品線與設備整合能力，並依不同客戶的製程及測試需求提供客製化方案，搶攻AI晶片、先進封裝及高速傳輸帶來的新一波測試商機。