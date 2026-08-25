國泰國泰基金規模年增78% AI供應鏈兩大商機看俏

國泰投信旗下已成立26年的國泰國泰基金受到市場關注，2026年7月底基金規模124.96億元，較2025年同期成長78.08%，目前聚焦ABF載板、CCL銅箔基板、光通訊、測試及矽晶圓等AI五大產業，最新產業配置占比，半導體和電子零組件兩大產業合計逾七成，持續掌握AI算力提升及規格升級所帶動的供應鏈商機。

國泰國泰基金經理人林賢明分析指出，AI產業商機正從大型科技龍頭延伸至材料、零組件及設備等供應鏈，隨著算力需求提升及硬體規格持續升級，包括ABF、CCL、光通訊、測試及矽晶圓等領域，有機會迎來新的成長契機。以矽晶圓為例，先前累積的庫存陸續消化、客戶需求回溫，加上AI、先進製程、CoWoS先進封裝及記憶體需求成長，從材料、零組件到測試等環節都有可能衍生新需求，因此具技術門檻及競爭優勢的企業格外值得關注。

根據國泰金控8月國民經濟信心調查，雖然受到國際局勢及市場波動影響，但未來六個月最想投資的市場仍以台股的57%位居第一，領先美股的24%；觀察投資原因，30%民眾是因看好企業可持續獲利。國泰投信表示，從調查結果可看出台股仍具投資吸引力，企業獲利更成為投資人重要考量，隨產業輪動及個股分化加劇，主動選股的重要性提升。