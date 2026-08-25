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AI續旺！7月工業生產指數創歷年單月新高 呈連29紅
經濟部25日發布7月工業生產指數145.24、製造業生產147.65，雙雙創歷年單月新高，年增率分別達25.61%、26.89%，呈連續第29個月正成長。
展望未來，經濟部統計處副處長陳玉芳表示，全球經濟成長動能持續受地緣政治及貿易政策不確定性影響，惟隨AI應用需求持續擴增、全球雲端服務大廠積極投資，以及各國加速布建AI基礎設施帶動下，我國半導體先進製程、高階封裝與伺服器供應鏈之生產動能可望延續，支撐製造業生產維持成長態勢。
經濟部統計指出，7月份製造業生產指數147.65，年增26.89%，主因受惠AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求持續強勁，帶動資訊電子產業生產動能維持高檔，加以部分傳統產業因資訊電子產業需求而增產所致。累計今年1至 7月較上年同期增加22.04%。
統計指出，資訊電子產業方面，受惠AI應用需求延續，加以半導體業積極擴充產，致電子零組件業、電腦電子產品及光學製品業生產指數皆創歷年月新高，分別年增22.72%及95.62%。
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