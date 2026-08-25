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競國處分資產、訂單全數轉至大陸廠生產 上半年記憶體模組板占比43.1%
PCB廠商競國（6108）近年陸續處分泰國、台灣廠資產，公司25日說訂單全數轉至大陸廠生產，大陸廠員工人數1,650人，滿載產能產值約人民幣1.4億元。
終端應用，競國統計，今年上半年記憶體模組板營收占比43.1%，產值年增4億元，電腦營收占比23.5%，高速傳輸產品6.8%。主要客戶為鴻海（2317）集團FIT、三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）、新普（6121）、研華（2395）等。
競國也說，今年第2季匯損5,000萬元因大陸廠區人民幣升值，不過台灣短期投資股票2.75億元獲利包含未實現挹注下彌補業外匯損。
競國近期陸續處分資產，日前公告賣光武廠預計處分利益約新台幣3.11億元。競國公告賣光武廠土地及建物（坐落新北市樹林區光武街36巷2號），董事會通過日期4月16日交易總金額新台幣3.58億元。交易相對人：日昱資產股份有限公司。
業界先前在2024年9月4日率先傳出向客戶通知的台灣關廠訊息，最後接單日期2024年10月31日，最後出貨日期2024年12月25日。後續公司於10月8日公告董事會決議通過調整台灣廠營運規劃及員工資遣相關事宜，停止台灣廠生產計劃，未來將訂單轉移至子公司競陸電子(昆山)有限公司生產。
競國原先泰國廠過往主攻車用，已於2024年處分給陸資廠勝宏科技，勝宏科技並在該年公告9月30日人民幣2.79億元完成收購競國泰國廠並交割。競國該年將台灣廠關閉生產，競國目前生產基地僅剩大陸昆山廠。大陸廠主要從事記憶體用板、電池板、網通板等。
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