快訊

沙德爾颱風撲台機率降！估明下半天發海警 周四、周五離台最近

11歲登《超偶》一舉擊敗冠軍朱俐靜 徐杰驚傳離世得年27歲

綠島震後！商店貨品散滿地 馬蹄橋、大白沙大量落石阻路

聽新聞
0:00 / 0:00

競國處分資產、訂單全數轉至大陸廠生產 上半年記憶體模組板占比43.1%

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

PCB廠商競國（6108）近年陸續處分泰國、台灣廠資產，公司25日說訂單全數轉至大陸廠生產，大陸廠員工人數1,650人，滿載產能產值約人民幣1.4億元。

終端應用，競國統計，今年上半年記憶體模組板營收占比43.1%，產值年增4億元，電腦營收占比23.5%，高速傳輸產品6.8%。主要客戶為鴻海（2317）集團FIT、三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）、新普（6121）、研華（2395）等。

競國也說，今年第2季匯損5,000萬元因大陸廠區人民幣升值，不過台灣短期投資股票2.75億元獲利包含未實現挹注下彌補業外匯損。

競國近期陸續處分資產，日前公告賣光武廠預計處分利益約新台幣3.11億元。競國公告賣光武廠土地及建物（坐落新北市樹林區光武街36巷2號），董事會通過日期4月16日交易總金額新台幣3.58億元。交易相對人：日昱資產股份有限公司。

業界先前在2024年9月4日率先傳出向客戶通知的台灣關廠訊息，最後接單日期2024年10月31日，最後出貨日期2024年12月25日。後續公司於10月8日公告董事會決議通過調整台灣廠營運規劃及員工資遣相關事宜，停止台灣廠生產計劃，未來將訂單轉移至子公司競陸電子(昆山)有限公司生產。

競國原先泰國廠過往主攻車用，已於2024年處分給陸資廠勝宏科技，勝宏科技並在該年公告9月30日人民幣2.79億元完成收購競國泰國廠並交割。競國該年將台灣廠關閉生產，競國目前生產基地僅剩大陸昆山廠。大陸廠主要從事記憶體用板、電池板、網通板等。

資產

延伸閱讀

長江存儲最快下季上市 積極擴產搶市

新代法說會／蘇州二廠、馬來西亞新廠明年初同步投產 產能估可增1.6倍

DRAM業洗牌…長鑫拚追上美光 通用產品領域進入第一梯隊

中際旭創現金流下降引擔憂 總市值跌破人民幣兆元

相關新聞

AI擴廠撐商用不動產 劉佩真：全年交易額可望續創高

AI、半導體擴廠需求持續升溫，商用不動產成為今年房市少數亮點。台經院產經資料庫總監劉佩真25日表示，今年大型商用不動產交易買方超過八成與科技業有關，尤其集中在半導體及AI供應鏈；若台積電後續確定購進友達兩座面板廠，全年商用不動產投資買賣金額有機會再挑戰新高。

青雲董事呂仰鎧辭職 公司：營運一切正常 對財務及業務無重大影響

青雲（5386）25日公告，該公司自然人董事呂仰鎧辭職。呂仰鎧之前因為被法院裁定羈押禁見，因此，在羈押禁見期間，已經辭任總經理職務，並由董事長特別助理邱陳振接任，目前則辭去董事職位。

AI逼工程師重新學「光」！「晶片醫生」宜特為何成矽光子量產關鍵一關？

半導體界有一群默默運作的「晶片醫生」，從最前端的晶圓出爐、切割封裝，到最後組裝上伺服器的主機板，每個環節都有他們把關。

AI 續旺！7月工業生產指數創歷年單月新高 呈連29紅

經濟部25日發布7月工業生產指數145.24、製造業生產147.65，雙雙創歷年單月新高，年增率分別達25.61%、26.89%，呈連續第29個月正成長。

競國處分資產、訂單全數轉至大陸廠生產 上半年記憶體模組板占比43.1%

PCB廠商競國（6108）近年陸續處分泰國、台灣廠資產，公司25日說訂單全數轉至大陸廠生產，大陸廠員工人數1,650人，滿載產能產值約人民幣1.4億元。

AI戰場延伸到機器人！ 勤業眾信點出台灣企業下一步升級關鍵

Physical AI被視為AI下一波重要戰場，但企業實際落地速度仍跟不上期待。勤業眾信聯合會計師事務所25日發布報告指出，目前僅3%企業已將Physical AI廣泛整合至營運、5%認為已帶來轉型影響，但已有41%企業預期未來三年將面臨轉型衝擊，呈現「高期待、低整合」的明顯落差。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。