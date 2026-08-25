AI戰場延伸到機器人！ 勤業眾信點出台灣企業下一步升級關鍵

Physical AI被視為AI下一波重要戰場，但企業實際落地速度仍跟不上期待。勤業眾信聯合會計師事務所25日發布報告指出，目前僅3%企業已將Physical AI廣泛整合至營運、5%認為已帶來轉型影響，但已有41%企業預期未來三年將面臨轉型衝擊，呈現「高期待、低整合」的明顯落差。

台灣也正加速布局Physical AI。國研院「國家智慧機器人研究中心」今年4月在台南沙崙揭牌，行政院並透過「AI新十大建設」及「智慧機器人產業推動方案」，四年投入200億元，將AI戰場從晶片延伸至機器人及實體應用場域。

勤業眾信能源、資源與工業產業負責人溫紹群表示，Physical AI競爭已從「技術做不做得到」，轉向「能否在實際場域創造營運價值」。尤其半導體、汽車及精密製造等產業，機器人若結合感知、AI決策及Digital Twin（數位孿生）模擬，可望從執行固定工作的設備，升級為能依現場狀況應變的智慧系統。

溫紹群指出，台灣的競爭力並非與科技巨頭比拚AI模型，而是整合OT資料、機器人系統、Edge AI及場域驗證，把單一應用轉化為可跨產線、跨廠區複製的解決方案。

根據國際機器人聯盟（IFR）資料，台灣製造業每萬名員工擁有302台機器人，排名全球前十，遠高於亞洲平均131台。不過溫紹群提醒，「用得多，不等於做得強」，真正關鍵仍是能否掌握軟硬體整合及解決方案輸出能力。

企業導入也面臨不少現實障礙。勤業眾信調查顯示，41%企業認為成本及資源需求是最大難題，其次為難以找到合適應用場景占36%、人才與技能缺口占33%，另有31%受到技術成熟度及資料可用性不足影響。

在治理方面，勤業眾信科技與轉型服務副總經理白哲豪指出，Physical AI直接與實體環境互動，一旦失控可能涉及公共及人員安全，因此企業應從產品設計初期就納入風險管理，並清楚劃分AI與人員的決策權限。

溫紹群表示，隨歐盟新版機械法規將於2027年全面適用，治理已不只是企業內部規範，更是產品進入市場的「入場券」。台灣業者應提前準備第三方驗證、資料流向及人為監督等機制，才能把Physical AI技術真正轉化為可規模化、可輸出的商業機會。