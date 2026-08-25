AI戰場延伸到機器人！ 勤業眾信點出台灣企業下一步升級關鍵
Physical AI被視為AI下一波重要戰場，但企業實際落地速度仍跟不上期待。勤業眾信聯合會計師事務所25日發布報告指出，目前僅3%企業已將Physical AI廣泛整合至營運、5%認為已帶來轉型影響，但已有41%企業預期未來三年將面臨轉型衝擊，呈現「高期待、低整合」的明顯落差。
台灣也正加速布局Physical AI。國研院「國家智慧機器人研究中心」今年4月在台南沙崙揭牌，行政院並透過「AI新十大建設」及「智慧機器人產業推動方案」，四年投入200億元，將AI戰場從晶片延伸至機器人及實體應用場域。
勤業眾信能源、資源與工業產業負責人溫紹群表示，Physical AI競爭已從「技術做不做得到」，轉向「能否在實際場域創造營運價值」。尤其半導體、汽車及精密製造等產業，機器人若結合感知、AI決策及Digital Twin（數位孿生）模擬，可望從執行固定工作的設備，升級為能依現場狀況應變的智慧系統。
溫紹群指出，台灣的競爭力並非與科技巨頭比拚AI模型，而是整合OT資料、機器人系統、Edge AI及場域驗證，把單一應用轉化為可跨產線、跨廠區複製的解決方案。
根據國際機器人聯盟（IFR）資料，台灣製造業每萬名員工擁有302台機器人，排名全球前十，遠高於亞洲平均131台。不過溫紹群提醒，「用得多，不等於做得強」，真正關鍵仍是能否掌握軟硬體整合及解決方案輸出能力。
企業導入也面臨不少現實障礙。勤業眾信調查顯示，41%企業認為成本及資源需求是最大難題，其次為難以找到合適應用場景占36%、人才與技能缺口占33%，另有31%受到技術成熟度及資料可用性不足影響。
在治理方面，勤業眾信科技與轉型服務副總經理白哲豪指出，Physical AI直接與實體環境互動，一旦失控可能涉及公共及人員安全，因此企業應從產品設計初期就納入風險管理，並清楚劃分AI與人員的決策權限。
溫紹群表示，隨歐盟新版機械法規將於2027年全面適用，治理已不只是企業內部規範，更是產品進入市場的「入場券」。台灣業者應提前準備第三方驗證、資料流向及人為監督等機制，才能把Physical AI技術真正轉化為可規模化、可輸出的商業機會。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 變頻冷氣開整天真的省？他2個月不關電費僅千元 台電揭真相
📢Turtle Beach Stealth Pro 2電競耳機開箱！可更換電池、音質驚豔 一鍵跨平台
📢行動電源哪裡回收？內行人曝1超商回收現賺回饋 3C商品獎勵金超誘人
📢 維修沒人關心…PTT沒落？資深鄉民封30年「永遠在野黨」：誰上任就罵誰
📢常答非所問？教你3步管理AI記憶 ChatGPT、Gemini都適用
📢 16款iPhone變值錢！蘋果最新Trade in舊換新價格整理 6款掉價、它少700元
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。