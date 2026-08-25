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精誠資訊、日本伊藤忠成立合資公司 總部設立福岡

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

台灣資訊服務龍頭廠精誠資訊（6214）與日本伊藤忠科技解決方案株式會社（ITOCHU Techno-Solutions Corporation，簡稱「CTC」）25日宣布成立合資公司「CTC-SYSTEX株式會社」，為赴日發展的台灣企業提供完整IT服務。

精誠資訊表示，合資公司將整合公司在半導體、政府與金融產業等領域深厚的台灣企業客戶資源，以及CTC在日本市場豐富的系統建置與維運實績，協助台灣企業快速完成日本當地IT環境部署，並提供穩定可靠的後續營運維運與技術支援，成為台灣企業進軍日本市場的最佳IT合作夥伴。

總部位於東京的CTC是日本領先的IT服務企業，擁有將近13,000位員工，致力於成為客戶在數位轉型旅程中的長期合作夥伴。在人工智慧、資安防護、數據分析及雲端服務等領域具備深厚專業能力，服務客戶中以電信通訊類別占比最高。

精誠資訊董事長林隆奮表示，與CTC的合作是雙方以共好為目標，整合彼此資源、成為台灣企業赴日重要的IT策略夥伴、放大我們對客戶的價值。隨著半導體產業投資擴大及全球供應鏈重組，日本九州半導體廊帶也逐漸成形，我們期待CTC-SYSTEX公司能加速台商在日本市場落地，並享有高品質且穩定的資訊系統運作；未來也希望透過合資公司引進台灣資訊服務創新的資訊產品，服務日本企業。

CTC社長新宮達史指出，精誠資訊是台灣領先的資訊服務企業，長期深耕金融、製造及政府機關等產業，是台灣大型企業數位轉型的重要合作夥伴。我們期待藉助精誠在半導體以及其供應鏈產業領域豐富的系統導入經驗，一起為在日本的台灣企業提供在地支援，以提升營運效率與數位競爭力。

CTC-SYSTEX設立於福岡，由淺野周三出任社長，精誠資訊則派任一名董事。CTC-SYSTEX初期將以支援台灣企業進軍日本為核心業務，未來更將推動建構涵蓋日本與台灣的跨境IT服務平台。同時，也將推動台灣創新IT解決方案進軍日本市場，促進台日產業間的合作與數位創新發展，致力成為連結台日數位生態圈的重要橋樑。

精誠 福岡 總部

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