史欽泰：台灣半導體生態系難複製 高鐵串起西部科技一日生活圈

台灣半導體產業為何能在全球占有關鍵地位？清華大學科技管理學院榮譽講座教授史欽泰25日出席SEMI與台灣高鐵策略合作記者會時表示，台灣長年形成緊密協作的產業生態系，不僅累積技術能量，更建立全球夥伴的信任，其他國家即使想要複製，也需要相當長的時間；高鐵則進一步串聯西部科技聚落，讓台灣形成高效率的一日生活圈。

史欽泰指出，台灣高科技產業約50年前起步，早期最艱難的是從零到一；約30年前產業雛形逐漸成形後，下一步便是引進更多國際連結。SEMI在此時進入台灣，帶動海外供應鏈與台灣業者共同成長，也讓國際企業看見台灣中小企業的潛力。

他表示，台灣過去缺乏大型企業，曾經羨慕日本及韓國的產業規模，但中小企業也讓台灣擁有更強的活力、彈性及創新能量。由於自身市場及資源有限，台灣企業從一開始便懂得連結生態系所需的各種力量，與夥伴共存、共榮及共同發展，並逐步取得全球產業的信任。

談到高鐵帶來的改變，史欽泰指出，台灣科技產業最初以新竹群聚模式發展，後來逐步向中部、南部擴散。隨著高鐵通車，西部科技聚落已形成完整的一日生活圈，讓人才、資源及產業能量能夠更有效率地流動，整體連結效率也優於世界許多地區。

史欽泰表示，在全球供應鏈重組之際，台灣長期累積的韌性、靈活應變能力，以及與全球夥伴共同打造的生態系，將成為產業持續發展的護城河；未來也可透過高鐵進一步串聯台北、桃園、新竹、台中、台南等科技聚落，把整座科技島的能量向全球延伸。