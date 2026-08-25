聽新聞
0:00 / 0:00
AI 相關美股為何疲軟？孫明德：正值新舊產品迭代期
AI熱潮仍在延續，但成長情勢並非一路暴衝。台經院景氣預測中心主任孫明德25日表示，AI產品大約每一年到一年半就會出現一波明顯成長，目前市場正處於新舊產品迭代階段，這也是近兩日AI相關美股表現相對疲弱的原因之一，後續關鍵仍要看新一代產品能否順利接棒。
孫明德指出，觀察台灣資通訊產品輸美走勢，可以看到AI浪潮已出現兩波明顯高峰。2023年初為平穩階段，當時國內幾家大廠主要仍以傳統通用型伺服器為主；接著第一波高峰約在2023年中旬出現，受惠輝達（NVIDIA）H100等產品需求帶動，台灣相關產品單月出口金額由原本約20億美元，快速拉升至約50億美元。
不過，第一波成長後並未一路上衝，而是進入一段平台期。孫明德表示，當時H100一度面臨供應瓶頸，加上市場等待H200等新產品導入，因此出口金額在約50億美元附近維持約半年。
第二波高峰則約在2025年初出現。孫明德指出，產品型態從單機走向Blackwell架構下的整機、整櫃系統，帶動台灣相關出口金額再從約50億美元跳升至180億美元左右，增幅相當明顯。直到今年年初，隨GB200出貨逐步穩定，市場再度進入相對平穩的過渡期。
「AI大概每一年到一年半，如果有新產品，而且市場上一直需要，就會有一波爆發。」孫明德指出，幾年前台灣相關產品單月出口約20億美元，如今已來到180億至200億美元，規模幾乎放大近十倍，但這個過程並不是平穩一路向上，而是隨著產品世代更新，一波一波往上墊高。
孫明德說，輝達執行長黃仁勳近日再度來台，也讓市場關注下一代AI架構是否即將登場；從過去幾波經驗來看，只要新產品推出且市場需求延續，就可能再帶動一波成長，成為觀察台灣今年下半年及明年經濟表現的重要關鍵。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 變頻冷氣開整天真的省？他2個月不關電費僅千元 台電揭真相
📢Turtle Beach Stealth Pro 2電競耳機開箱！可更換電池、音質驚豔 一鍵跨平台
📢行動電源哪裡回收？內行人曝1超商回收現賺回饋 3C商品獎勵金超誘人
📢 維修沒人關心…PTT沒落？資深鄉民封30年「永遠在野黨」：誰上任就罵誰
📢常答非所問？教你3步管理AI記憶 ChatGPT、Gemini都適用
📢 16款iPhone變值錢！蘋果最新Trade in舊換新價格整理 6款掉價、它少700元
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。