快訊

15:00地牛翻身！規模5.8國家警報大作 全台有感

連日大雨南迴鐵路土石流中斷 15班車次受影響、旅客卡台東車站

鼎泰豐隱藏福利曝光！符合條件用餐可拿小禮 全網驚呼：太晚知道

聽新聞
0:00 / 0:00

AI 相關美股為何疲軟？孫明德：正值新舊產品迭代期

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

AI熱潮仍在延續，但成長情勢並非一路暴衝。台經院景氣預測中心主任孫明德25日表示，AI產品大約每一年到一年半就會出現一波明顯成長，目前市場正處於新舊產品迭代階段，這也是近兩日AI相關美股表現相對疲弱的原因之一，後續關鍵仍要看新一代產品能否順利接棒。

孫明德指出，觀察台灣資通訊產品輸美走勢，可以看到AI浪潮已出現兩波明顯高峰。2023年初為平穩階段，當時國內幾家大廠主要仍以傳統通用型伺服器為主；接著第一波高峰約在2023年中旬出現，受惠輝達（NVIDIA）H100等產品需求帶動，台灣相關產品單月出口金額由原本約20億美元，快速拉升至約50億美元。

不過，第一波成長後並未一路上衝，而是進入一段平台期。孫明德表示，當時H100一度面臨供應瓶頸，加上市場等待H200等新產品導入，因此出口金額在約50億美元附近維持約半年。

第二波高峰則約在2025年初出現。孫明德指出，產品型態從單機走向Blackwell架構下的整機、整櫃系統，帶動台灣相關出口金額再從約50億美元跳升至180億美元左右，增幅相當明顯。直到今年年初，隨GB200出貨逐步穩定，市場再度進入相對平穩的過渡期。

「AI大概每一年到一年半，如果有新產品，而且市場上一直需要，就會有一波爆發。」孫明德指出，幾年前台灣相關產品單月出口約20億美元，如今已來到180億至200億美元，規模幾乎放大近十倍，但這個過程並不是平穩一路向上，而是隨著產品世代更新，一波一波往上墊高。

孫明德說，輝達執行長黃仁勳近日再度來台，也讓市場關注下一代AI架構是否即將登場；從過去幾波經驗來看，只要新產品推出且市場需求延續，就可能再帶動一波成長，成為觀察台灣今年下半年及明年經濟表現的重要關鍵。

美股 伺服器 景氣

延伸閱讀

7月製造業營業測驗點轉升 孫明德：央行升息最大壓力不是物價

央行下月將調升利率？孫明德：真正壓力恐來自資金緊張

PCB華麗轉身成AI成長股 8月20日以前萬元搶購全球首檔PCB ETF

記憶體訂單看到2030年 華邦電擴產引兩派交戰：這次真的不一樣？

相關新聞

AI擴廠撐商用不動產 劉佩真：全年交易額可望續創高

AI、半導體擴廠需求持續升溫，商用不動產成為今年房市少數亮點。台經院產經資料庫總監劉佩真25日表示，今年大型商用不動產交易買方超過八成與科技業有關，尤其集中在半導體及AI供應鏈；若台積電後續確定購進友達兩座面板廠，全年商用不動產投資買賣金額有機會再挑戰新高。

青雲董事呂仰鎧辭職 公司：營運一切正常 對財務及業務無重大影響

青雲（5386）25日公告，該公司自然人董事呂仰鎧辭職。呂仰鎧之前因為被法院裁定羈押禁見，因此，在羈押禁見期間，已經辭任總經理職務，並由董事長特別助理邱陳振接任，目前則辭去董事職位。

AI逼工程師重新學「光」！「晶片醫生」宜特為何成矽光子量產關鍵一關？

半導體界有一群默默運作的「晶片醫生」，從最前端的晶圓出爐、切割封裝，到最後組裝上伺服器的主機板，每個環節都有他們把關。

培育人才 AI 能力 TAICA 頒首批學程學分證明

教育部推動「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（Taiwan Artificial Intelligence College Alliance, TAICA），25日舉辦「TAICA首批頒證暨成果發表記者會」，正式頒發首批AI學程學分證明。TAICA建立AI教學資源共享、跨校選課及學分採認機制，跨校修習優質AI課程，培養AI專業及跨域應用能力。

史欽泰：台灣半導體生態系難複製 高鐵串起西部科技一日生活圈

台灣半導體產業為何能在全球占有關鍵地位？清華大學科技管理學院榮譽講座教授史欽泰25日出席SEMI與台灣高鐵策略合作記者會時表示，台灣長年形成緊密協作的產業生態系，不僅累積技術能量，更建立全球夥伴的信任，其他國家即使想要複製，也需要相當長的時間；高鐵則進一步串聯西部科技聚落，讓台灣形成高效率的一日生活圈。

AI 相關美股為何疲軟？孫明德：正值新舊產品迭代期

AI熱潮仍在延續，但成長情勢並非一路暴衝。台經院景氣預測中心主任孫明德25日表示，AI產品大約每一年到一年半就會出現一波明顯成長，目前市場正處於新舊產品迭代階段，這也是近兩日AI相關美股表現相對疲弱的原因之一，後續關鍵仍要看新一代產品能否順利接棒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。