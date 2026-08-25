AI 相關美股為何疲軟？孫明德：正值新舊產品迭代期

AI熱潮仍在延續，但成長情勢並非一路暴衝。台經院景氣預測中心主任孫明德25日表示，AI產品大約每一年到一年半就會出現一波明顯成長，目前市場正處於新舊產品迭代階段，這也是近兩日AI相關美股表現相對疲弱的原因之一，後續關鍵仍要看新一代產品能否順利接棒。

孫明德指出，觀察台灣資通訊產品輸美走勢，可以看到AI浪潮已出現兩波明顯高峰。2023年初為平穩階段，當時國內幾家大廠主要仍以傳統通用型伺服器為主；接著第一波高峰約在2023年中旬出現，受惠輝達（NVIDIA）H100等產品需求帶動，台灣相關產品單月出口金額由原本約20億美元，快速拉升至約50億美元。

不過，第一波成長後並未一路上衝，而是進入一段平台期。孫明德表示，當時H100一度面臨供應瓶頸，加上市場等待H200等新產品導入，因此出口金額在約50億美元附近維持約半年。

第二波高峰則約在2025年初出現。孫明德指出，產品型態從單機走向Blackwell架構下的整機、整櫃系統，帶動台灣相關出口金額再從約50億美元跳升至180億美元左右，增幅相當明顯。直到今年年初，隨GB200出貨逐步穩定，市場再度進入相對平穩的過渡期。

「AI大概每一年到一年半，如果有新產品，而且市場上一直需要，就會有一波爆發。」孫明德指出，幾年前台灣相關產品單月出口約20億美元，如今已來到180億至200億美元，規模幾乎放大近十倍，但這個過程並不是平穩一路向上，而是隨著產品世代更新，一波一波往上墊高。

孫明德說，輝達執行長黃仁勳近日再度來台，也讓市場關注下一代AI架構是否即將登場；從過去幾波經驗來看，只要新產品推出且市場需求延續，就可能再帶動一波成長，成為觀察台灣今年下半年及明年經濟表現的重要關鍵。