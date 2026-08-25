國喬結盟日本氣體大廠 AWI 跨足半導體特化材料 拓展轉型新布局

國喬（1312）宣布攜手日本工業氣體製造大廠愛沃特株式會社（AWI），共同參與半導體特殊氣體製造商宏廣新技增資案，雙方各持股35%，成為兩大股東，攜手跨足台灣半導體特殊材料市場。

國喬董事長邱德馨表示，此次新投資並非離開本業，而是以本業累積的專業技術與產業整合能力為基礎延伸布局。國喬將進入半導體特用氣體材料市場，憑藉其在化學產業的專業能力，與AWI攜手合作，成為值得信賴的夥伴，共創成功。雙方核心高層18日於大阪會面，正式展開策略夥伴關係與合作。

國喬指出，AWI以工業氣體為核心事業，擁有自主研發的氣體工廠VSU以及現場供氣技術，可兼顧穩定供應、節能減碳及降低運輸成本，並提供超高純度大宗氣體、各類特殊氣體、設備及工程服務，業務橫跨半導體、能源、醫療及農食品等產業。

AWI社長千歲喜弘表示，該公司將半導體產業視為未來成長的重要策略重點，期待擴大產品與服務範疇。

宏廣新技則為台灣半導體供應鏈中的特殊氣體與化學品廠商，具備高純度電子級特殊氣體在地生產、銷售、分析及技術支援能力，主要服務半導體晶圓製造客戶，並涵蓋太陽能及面板等產業。產品包括氟碳類、氧化亞氮（N₂O）、二氧化碳（CO₂）及氟氮混合氣（F₂/N₂）等半導體製程用特殊氣體，有助強化關鍵材料在地供應及供應鏈韌性。

除特殊氣體布局外，國喬亦取得特用危化品運輸商愛豐通運23.4%股權。愛豐通運聚焦晶圓製造材料供應鏈所需的特用化學品，提供運輸、倉儲、轉運及配送等一貫化專業物流服務。

國喬強調，此次策略合作結合國際氣體產業經驗與台灣在地製造能量，整合台日雙方資源，共同掌握半導體先進製程帶動的高純度材料需求，也為國喬轉型及切入半導體供應鏈跨出重要一步。

展望未來，國喬將持續優化核心本業、提升高值化事業比重，推動業務重心由大宗石化商品，轉向特用化工、高階複合材料及電子級材料供應發展。