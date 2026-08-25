快訊

15:00地牛翻身！規模5.8國家警報大作 全台有感

連日大雨南迴鐵路土石流中斷 15班車次受影響、旅客卡台東車站

鼎泰豐隱藏福利曝光！符合條件用餐可拿小禮 全網驚呼：太晚知道

聽新聞
0:00 / 0:00

國喬結盟日本氣體大廠 AWI 跨足半導體特化材料 拓展轉型新布局

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
國喬石化與AWI結盟，雙方高層18日於大阪會面，台日企業攜手布局台灣半導體材料。國喬／提供
國喬石化與AWI結盟，雙方高層18日於大阪會面，台日企業攜手布局台灣半導體材料。國喬／提供

國喬（1312）宣布攜手日本工業氣體製造大廠愛沃特株式會社（AWI），共同參與半導體特殊氣體製造商宏廣新技增資案，雙方各持股35%，成為兩大股東，攜手跨足台灣半導體特殊材料市場。

國喬董事長邱德馨表示，此次新投資並非離開本業，而是以本業累積的專業技術與產業整合能力為基礎延伸布局。國喬將進入半導體特用氣體材料市場，憑藉其在化學產業的專業能力，與AWI攜手合作，成為值得信賴的夥伴，共創成功。雙方核心高層18日於大阪會面，正式展開策略夥伴關係與合作。

國喬指出，AWI以工業氣體為核心事業，擁有自主研發的氣體工廠VSU以及現場供氣技術，可兼顧穩定供應、節能減碳及降低運輸成本，並提供超高純度大宗氣體、各類特殊氣體、設備及工程服務，業務橫跨半導體、能源、醫療及農食品等產業。

AWI社長千歲喜弘表示，該公司將半導體產業視為未來成長的重要策略重點，期待擴大產品與服務範疇。

宏廣新技則為台灣半導體供應鏈中的特殊氣體與化學品廠商，具備高純度電子級特殊氣體在地生產、銷售、分析及技術支援能力，主要服務半導體晶圓製造客戶，並涵蓋太陽能及面板等產業。產品包括氟碳類、氧化亞氮（N₂O）、二氧化碳（CO₂）及氟氮混合氣（F₂/N₂）等半導體製程用特殊氣體，有助強化關鍵材料在地供應及供應鏈韌性。

除特殊氣體布局外，國喬亦取得特用危化品運輸商愛豐通運23.4%股權。愛豐通運聚焦晶圓製造材料供應鏈所需的特用化學品，提供運輸、倉儲、轉運及配送等一貫化專業物流服務。

國喬強調，此次策略合作結合國際氣體產業經驗與台灣在地製造能量，整合台日雙方資源，共同掌握半導體先進製程帶動的高純度材料需求，也為國喬轉型及切入半導體供應鏈跨出重要一步。

展望未來，國喬將持續優化核心本業、提升高值化事業比重，推動業務重心由大宗石化商品，轉向特用化工、高階複合材料及電子級材料供應發展。

半導體 國喬 日本

延伸閱讀

化工業強攻半導體材料

崇越於SEMICON Taiwan展現先進封裝散熱、CPO與節能設備整合實力

精誠資訊與日本伊藤忠科技 CTC 強強聯手 成立合資公司「CTC-SYSTEX」

台積電供應商Nichias與彰京開發將聯手 在新竹設PFA管廠 明年初投產

相關新聞

AI擴廠撐商用不動產 劉佩真：全年交易額可望續創高

AI、半導體擴廠需求持續升溫，商用不動產成為今年房市少數亮點。台經院產經資料庫總監劉佩真25日表示，今年大型商用不動產交易買方超過八成與科技業有關，尤其集中在半導體及AI供應鏈；若台積電後續確定購進友達兩座面板廠，全年商用不動產投資買賣金額有機會再挑戰新高。

青雲董事呂仰鎧辭職 公司：營運一切正常 對財務及業務無重大影響

青雲（5386）25日公告，該公司自然人董事呂仰鎧辭職。呂仰鎧之前因為被法院裁定羈押禁見，因此，在羈押禁見期間，已經辭任總經理職務，並由董事長特別助理邱陳振接任，目前則辭去董事職位。

AI逼工程師重新學「光」！「晶片醫生」宜特為何成矽光子量產關鍵一關？

半導體界有一群默默運作的「晶片醫生」，從最前端的晶圓出爐、切割封裝，到最後組裝上伺服器的主機板，每個環節都有他們把關。

大立光今年第四度出手獵地 斥資逾30億元購進台中南屯區土地

大立光（3008）25日再度公告斥資30.8億元購進台中南屯區土地，這是今年第四筆購進的土地，也是最大一筆土地，顯見大立光衝刺CPO新事業，加速擴充腳步。

精誠資訊、日本伊藤忠成立合資公司 總部設立福岡

台灣資訊服務龍頭廠精誠資訊（6214）與日本伊藤忠科技解決方案株式會社（ITOCHU Techno-Solutions Corporation，簡稱「CTC」）25日宣布成立合資公司「CTC-SYSTEX株式會社」，為赴日發展的台灣企業提供完整IT服務。

史欽泰：台灣半導體生態系難複製 高鐵串起西部科技一日生活圈

台灣半導體產業為何能在全球占有關鍵地位？清華大學科技管理學院榮譽講座教授史欽泰25日出席SEMI與台灣高鐵策略合作記者會時表示，台灣長年形成緊密協作的產業生態系，不僅累積技術能量，更建立全球夥伴的信任，其他國家即使想要複製，也需要相當長的時間；高鐵則進一步串聯西部科技聚落，讓台灣形成高效率的一日生活圈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。