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青雲董事呂仰鎧辭職 公司：營運一切正常 對財務及業務無重大影響
青雲（5386）25日公告，該公司自然人董事呂仰鎧辭職。呂仰鎧之前因為被法院裁定羈押禁見，因此，在羈押禁見期間，已經辭任總經理職務，並由董事長特別助理邱陳振接任，目前則辭去董事職位。
青雲之前發布重大訊息指出，前總經理呂仰鎧已辭去總經理職務，相關案件屬其個人行為，目前已非公司員工，由董事長特別助理邱陳振即日起正式接任總經理。公司強調，將全力配合司法機關調查，營運一切正常，對財務及業務並無重大影響，也重申公司並未從事伺服器晶片交易。
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