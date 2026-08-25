四大CSP上修2026年資本支出達7,450億美元新高

在生成式AI商機快速擴張帶動下，全球雲端基礎設施投資進入新一輪高峰。根據DIGITIMES觀察，亞馬遜、Alphabet和微軟認為其在先前的鉅額投資已帶動營收明顯成長，同時預估未來AI潛在商機仍持續擴大。其中，亞馬遜、Alphabet和Meta已陸續上調2026全年投資金額，且四大雲端服務供應商（CSP）總資本支出將上升至7,450億美元新高規模；然而累積數年的龐大資本支出對四大CSP財務的負面衝擊日益明顯，鉅額投資風險因而快速累積，因此，擴大投資並管控風險已是四大CSP最急迫議題，提升營運效率將是未來發展重心。

2026年第1、2季，亞馬遜、Alphabet和微軟的雲端事業合計營收分別為923億、1,063億美元，同時季營收年增率穩定上升，2026年第1、2季營收年增率分別為35%、43%。雲端營收不僅突破1,000億美元新高，同時年增43%也創下自2020年以來最高增幅，其中Google Cloud維持高速成長、AWS成長回溫，微軟的Azure雲端服務同樣成長加速，展望2026年下半，亞馬遜、Alphabet和微軟皆樂觀看待雲端事業前景。

亞馬遜、微軟、Alphabet與Meta合計資本支出不斷增加，2026年第1、2季分別為1,306億、1,701億美元，同時亞馬遜、Alphabet和Meta再上修2026全年資本支出金額；然而資本支出成長幅度遠大於營收，鉅額資本支出對四大CSP財務衝擊日益擴大，2026年上半四大CSP長期自由現金流皆明顯下降，其中Alphabet單季出現負自由現金流，亞馬遜甚至過去12個月合計自由現金流亦為負，換言之，CSP擴大採用財務工具或刪減支出措施已刻不容緩。

展望未來，2026年有望成為AI商機步入快速成長階段的關鍵轉折年，四大CSP宣示，將持續擴大資本支出，藉由鉅額投資帶動整體雲端和AI市場成長；然而連續多季數百億美元投資已對公司財務造成衝擊，同時零組件漲價範圍更廣、漲幅更大，因此，四大CSP面臨龐大商機近在眼前、鉅額投資風險卻快速累積的局面，預期四大CSP在2026年下半將採取更大規模公司財務調整、刪減成本措施，甚至轉向提升公司財務表現的新策略，如Google Cloud不再追求Gemini模型效能最優，改推廣輕量化Flash系列模型的案例。