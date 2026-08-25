SEMICON Taiwan攜手高鐵 展期加密班次、五大站可現場領證

SEMI國際半導體產業協會25日宣布，SEMICON Taiwan 2026與台灣高鐵展開策略合作，展覽期間將加密高鐵班次，並在桃園、新竹、台中、台南及高雄五大站提供現場領證服務，協助國際參展人士快速往返台灣各大科技聚落。

SEMI與台灣高鐵今日在高鐵南港站舉行策略合作記者會，台灣高鐵董事長史哲、SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸，以及清華大學榮譽講座教授史欽泰、穩懋董事長陳進財、帆宣董事長高新明共同出席。

SEMICON Taiwan 2026預計吸引來自65個國家、超過10萬名半導體專業人士來台。除展期加密班次及五大站領證服務外，雙方合作也涵蓋聯名彩繪列車、全車隊專屬頭靠墊，希望透過高鐵串聯竹科、中科及南科，讓海外客戶與合作夥伴更有效率深入台灣供應鏈。

曹世綸表示，台灣半導體競爭力不只來自完整供應鏈，更在於整個生態系快速連結及協作的能力。在許多地區，走訪多座晶圓廠往往需要兩、三天，在台灣則能在一天內跨城市深入不同科技聚落。此次攜手高鐵，就是要進一步串聯展會與產業聚落。

史哲指出，高鐵不只是串聯南北的「台灣動脈」，也是串聯西部科技廊帶、帶動人才及產業流動的「矽島動脈」。此次合作希望讓全球產業夥伴透過高鐵深入台灣科技聚落，看見台灣半導體供應鏈的速度、密度及協作能力。

史欽泰表示，台灣的優勢在於「小而密」，高鐵串聯新竹、台中、台南及高雄科技聚落，將地理上的緊密轉化為產業群聚力量。半導體產業從設計、製造、封裝到設備及材料，都能在短距離內快速解題、協同創新，形成難以被複製的競爭力。

陳進財則以神經網路形容半導體與高鐵的關係。他表示，化合物半導體負責資料傳輸，高鐵則負責人才流動；即使通訊技術發達，關鍵技術及工程問題仍需要面對面溝通。高鐵把全台半導體供應鏈資源串聯起來，讓台灣成為一座高效運作的科技島，進一步放大速度優勢。

高新明表示，晶圓廠就像一個巨人，帆宣從材料、設備到工程、機電及軟硬體整合，扮演內部呼吸與血液循環的角色。半導體產業與高鐵同樣講求系統精準、穩定、安全及零缺失，「Slow is smooth，smooth is fast」，穩定正是台灣生態系協作能力的核心。

根據SEMI最新年中設備預測，2026年全球半導體製造設備銷售額估達1,659億美元，年增23.2%，創歷史新高；台灣持續位居全球設備支出前三大市場。