AI擴廠撐商用不動產 劉佩真：全年交易額可望續創高

AI、半導體擴廠需求持續升溫，商用不動產成為今年房市少數亮點。台經院產經資料庫總監劉佩真25日表示，今年大型商用不動產交易買方超過八成與科技業有關，尤其集中在半導體及AI供應鏈；若台積電後續確定購進友達兩座面板廠，全年商用不動產投資買賣金額有機會再挑戰新高。

台經院最新調查顯示，7月營建業營業氣候測驗點升至110.55點，較6月增加2.96點，已連續第四個月上揚。劉佩真指出，營造業現階段仍面臨土方處理成本居高不下，以及中東局勢推升部分建材價格等壓力，不過科技產業，尤其AI及半導體業對廠房改造與新建需求熱度仍高，帶動建築工程、機電整合工程接單表現強勁；加上下半年公共工程陸續進入趕工期，使營造業後續景氣能見度維持相對高檔。

相較之下，不動產業尤其住宅市場仍是好壞參半。劉佩真表示，部分民眾因看好新青安2.0上路前的購屋時點，出現搶搭末班車心態，但暑假期間看屋行程又受到豪雨、颱風等因素干擾，更重要的是央行選擇性信用管制尚未鬆綁，銀行對房貸態度也仍偏保守，使整體房仲市場交易量未出現全面性回升。

劉佩真提及，7月六都建物買賣移轉件數月增12%，主要受部分都會區新屋交屋潮帶動，包括台北、台中及高雄皆有個案挹注，但整體交易規模仍處低檔，在信用管制尚未鬆綁下，後續房市仍將以個案表現為主，交易結構維持「量縮價盤整」。

劉佩真進一步指出，7月五大銀行新承做房貸利率，已連續38個月維持在2%以上，在融資成本偏高、銀行授信保守，以及買賣雙方對價格認知仍有落差下，短期住宅市場要明顯回溫仍有難度，央行選擇性信用管制政策是否調整，將是後續房市能否脫離低量格局的關鍵。

土地市場同樣偏保守。她表示，目前大型開發商對住宅後市能見度仍有限，購地多集中在精華區或條件較佳的土地，整體購地決策相對審慎，預估今年土地交易規模仍將萎縮。

辦公室市場則相對有撐。劉佩真指出，原先市場預期今年台北核心商業區將新增約7.5萬坪供給，但科技業自用需求與辦公空間升級需求優於預期，使空置率並未明顯攀高，仍控制在10%以內；不過隨供給增加，租金漲幅已有逐年趨緩跡象。

商用不動產則成為今年房市少數亮點。劉佩真表示，今年以來大型商用不動產交易買方中，超過八成與科技業有關，尤其以半導體及AI相關供應鏈為主，多數直接購買廠房自用，顯示科技業資本支出正持續支撐商用市場，若台積電後續確定購進友達兩座面板廠，將進一步挹注下半年交易金額，全年商用不動產投資買賣金額仍有機會挑戰新高。