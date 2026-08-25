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英飛凌宣布收購 C2i Semiconductors
晶片大廠英飛凌宣布，收購總部位於班加羅爾的C2i Semiconductors。
英飛凌指出，C2i Semiconductors是一家專注於為AI資料中心應用提供軟體定義多相控制器及智慧功率級的技術公司。其技術可讓英飛凌在功率半導體與電源系統方面的領先產品組合更臻完善，使其能為AI伺服器與高效能運算平台提供從電網到處理器核心的智慧且可擴展供電架構。
同時，英飛凌強調，這次收購可進一步鞏固該公司在AI資料中心電源解決方案領域的領先地位，同時擴展其在印度的工程能力。該交易預計於2026年第3季完成。
英飛凌電源系統事業部總裁Adam White表示，上述這項收購將進一步強化英飛凌在AI資料中心電源解決方案方面的領導地位，並在印度打造數位電源技術的新卓越中心。C2i Semiconductors在軟體定義電源管理與系統層級電源架構方面擁有卓越的專業實力，並由一支累積數十年產業經驗的資深工程團隊提供支援。透過此次收購，將加速AI資料中心電源供應解決方案的創新，拓展公司在下一世代垂直供電架構的能力，並為客戶創造可觀價值。
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