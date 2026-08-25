Gogoro發布第二季財報 毛利率創新高

電動機車龍頭Gogoro今日發布今年第二季財報，展現「聚焦」策略帶來的強勁轉型成果，在產品布局、財務基礎和營運效率的持續提升下，已連續五季創下正向現金流，上半年營運現金流年增71.5%至2600萬美元、毛利率提升至21.6%，創下新高，加速朝2026年能源事業損益兩平、2027年產生自由現金流，以及2028年車輛事業損益兩平邁進。

Gogoro執行長姜家煒表示，從2025年推動「聚焦」策略以來，在持續優化財務紀律和營運效率的基礎上，打造讓客戶滿意的產品和服務，第二季的財報成果，不僅展現Gogoro現金創造能力提升，更證明Gogoro正在建立更健康、更具造血能力，且能穩健獲利的商業模式。

姜家煒表示，鎖定家庭客、跨界經典IP的GogoroEZZY500玩具總動員系列於3月上市至今銷量突破4000台，顯示從客戶需求出發的產品策略奏效，成功帶動第二季車輛與硬體營收年增17.8%，達到3322萬美元；此外，專為女性量身打造的GogoroLuna於六月底接棒登場，已熱銷逾1800台，持續為下一季挹注成長動能。

姜家煒指出，Gogoro體質轉強趨勢明確，已連續五季創造正向營運現金流，2026上半年營運現金流更大漲71.5%，增加至2600萬美元，寫下成立以來最佳表現，受惠於營運效率提升與成本控管得宜，第二季毛利率以22.6%創下近年新高，淨損大幅收斂至490萬美元。

姜家煒表示，這些成果反映Gogoro的基本面已徹底改善，長期獲利的路徑更加清晰，未來將持續深化產品策略、擴大可服務市場，讓成長與獲利形成正向循環，為Gogoro下一階段的發展奠定更穩固的基礎。