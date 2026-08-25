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推基地台無感切換 愛立信攜手聯發科等完成北美測試
電信設備大廠愛立信（Ericsson）近期與聯發科技、美國電信商AT&T合作，完成北美首例愛立信低延遲移動性實際網路測試，支援第一層／第二層觸發式換手機制（L1/L2Triggered Mobility，簡稱LTM），可將換手中斷時間最高縮短40%，大幅提升無線連線的可靠性與韌性。
愛立信發布新聞資料說明，「換手/切換中斷時間」指的是終端裝置從一個基地台切換到另一個基地台時，資料連線短暫中斷的時間；透過L1/L2更快速觸發基地台間數據連線切換，可以讓此中斷縮短，朝向無感換手發展。
愛立信指出，減少基地台切換時的連線中斷，不僅有助提升使用者體驗、降低客戶流失，也能減少安全風險、傳輸中斷，以及生產與設備停機等問題。
此次合作涵蓋實際網路環境中的測試，由愛立信擔任此次試驗的無線接取網路（RAN）供應商。愛立信一直是全球行動通訊標準組織3GPP中，推動LTM技術開發與標準化的主要貢獻者。
愛立信表示，許多新興人工智慧（AI）工作負載，包括即時延展實境（XR）場景重建、邊緣輔助感知、工業自動化及連網車輛分析等，都需要在裝置移動過程中維持持續的資料交換、低抖動及可預測的延遲。LTM可將裝置、邊緣與雲端之間因移動所造成的連線中斷降至最低。
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