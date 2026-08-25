Gogoro：上半年和第2季毛利率走高 連5季現金流正向

國家同步輻射研究中心（國輻中心）今天舉辦「台灣光子源啟用十周年」慶祝活動。回顧與展望這座「台灣之光」在推動全球科技發展，所締造的亮眼成果。台灣光子源從啟用初期4條光束線，如今已增至19條，預計未來2年再完成7條共達26條。展望下一個10年，國輻中心將持續突破基礎科學與尖端技術，支援國家關鍵科技並深化產業合作。

2026-08-25 11:40