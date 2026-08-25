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Gogoro：上半年和第2季毛利率走高 連5季現金流正向
睿能創意（Gogoro）公布上半年及第2季財報。Gogoro指出，透過提升產品布局、財務基礎和營運效率，已連續5季創正向現金流，上半年營運現金流年增71.5%至2600萬美元，上半年毛利率提升至21.6%。
Gogoro透過新聞稿指出，受惠營運效率提升與成本控管得宜，第2季毛利率22.6%創近年單季高點，淨損收斂至490萬美元。
展望營運，Gogoro預期今年營收落在2.85億美元至3.05億美元區間，加速朝向今年能源事業損益兩平、2027年產生自由現金流，以及2028年車輛事業損益兩平等目標邁進。
Gogoro鎖定用車需求分眾化趨勢，啟動新產品布局，Gogoro指出，針對家庭客、跨界經典IP的GogoroEZZY 500玩具總動員系列，3月上市至今銷量突破4000輛，帶動第2季車輛與硬體項目營收年增17.8%至3322萬美元。此外為女性量身打造的Gogoro Luna在6月底接棒登場，已銷售超過1800輛。
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