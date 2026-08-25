快訊

前天稱預算刪減電話勘災 卓榮泰今現身屏東：早已安排勘災行程

台積電與金控雙雄聯手反撲 台股開低走高收漲407點

指南宮大火消防員忙到上午才返隊 曝熱浪逼臉「殿前石獅燒到爆裂」

聽新聞
0:00 / 0:00

Gogoro：上半年和第2季毛利率走高 連5季現金流正向

中央社／ 台北25日電
睿能創意（Gogoro）公布上半年及第2季財報。聯合報系資料照
睿能創意（Gogoro）公布上半年及第2季財報。聯合報系資料照

睿能創意（Gogoro）公布上半年及第2季財報。Gogoro指出，透過提升產品布局、財務基礎和營運效率，已連續5季創正向現金流，上半年營運現金流年增71.5%至2600萬美元，上半年毛利率提升至21.6%。

Gogoro透過新聞稿指出，受惠營運效率提升與成本控管得宜，第2季毛利率22.6%創近年單季高點，淨損收斂至490萬美元。

展望營運，Gogoro預期今年營收落在2.85億美元至3.05億美元區間，加速朝向今年能源事業損益兩平、2027年產生自由現金流，以及2028年車輛事業損益兩平等目標邁進。

Gogoro鎖定用車需求分眾化趨勢，啟動新產品布局，Gogoro指出，針對家庭客、跨界經典IP的GogoroEZZY 500玩具總動員系列，3月上市至今銷量突破4000輛，帶動第2季車輛與硬體項目營收年增17.8%至3322萬美元。此外為女性量身打造的Gogoro Luna在6月底接棒登場，已銷售超過1800輛。

Gogoro

延伸閱讀

中際旭創現金流下降引擔憂 總市值跌破人民幣兆元

材料財報／第2季稅後純益7.17億元、年減58% EPS 0.72元

凌巨財報揭露將恢復交易 第2季EPS 0.16元

新代法說會／蘇州二廠、馬來西亞新廠明年初同步投產 產能估可增1.6倍

相關新聞

AI擴廠撐商用不動產 劉佩真：全年交易額可望續創高

AI、半導體擴廠需求持續升溫，商用不動產成為今年房市少數亮點。台經院產經資料庫總監劉佩真25日表示，今年大型商用不動產交易買方超過八成與科技業有關，尤其集中在半導體及AI供應鏈；若台積電後續確定購進友達兩座面板廠，全年商用不動產投資買賣金額有機會再挑戰新高。

SEMICON Taiwan攜手高鐵 展期加密班次、五大站可現場領證

SEMI國際半導體產業協會25日宣布，SEMICON Taiwan 2026與台灣高鐵展開策略合作，展覽期間將加密高鐵班次，並在桃園、新竹、台中、台南及高雄五大站提供現場領證服務，協助國際參展人士快速往返台灣各大科技聚落。

Gogoro：上半年和第2季毛利率走高 連5季現金流正向

睿能創意（Gogoro）公布上半年及第2季財報。Gogoro指出，透過提升產品布局、財務基礎和營運效率，已連續5季創正向...

Gogoro發布第二季財報 毛利率創新高

電動機車龍頭Gogoro今日發布今年第二季財報，展現「聚焦」策略帶來的強勁轉型成果，在產品布局、財務基礎和營運效率的持續提升下，已連續五季創下正向現金流，上半年營運現金流年增71.5%至2600萬美元、毛利率提升至21.6%，創下新高，加速朝2026年能源事業損益兩平、2027年產生自由現金流，以及2028年車輛事業損益兩平邁進。

台灣光子源啟用10周年 國輻中心深化產業合作、挺進國家關鍵科技

國家同步輻射研究中心（國輻中心）今天舉辦「台灣光子源啟用十周年」慶祝活動。回顧與展望這座「台灣之光」在推動全球科技發展，所締造的亮眼成果。台灣光子源從啟用初期4條光束線，如今已增至19條，預計未來2年再完成7條共達26條。展望下一個10年，國輻中心將持續突破基礎科學與尖端技術，支援國家關鍵科技並深化產業合作。

台積電去年帶動4.57兆元供應鏈產值

台積電（2330）統計，去年帶動4.57兆元供應鏈產值，並擴大投入新台幣1.6億元補助供應鏈減碳，新增年減碳16.5萬公噸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。