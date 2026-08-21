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世紀民生布局水面無人載具 鎖定無人艇採購案
世紀民生搶攻無人載具商機，宣布將水面無人載具納入「AI無人載具系統事業」發展核心，並啟動自主導控、通訊鏈路、邊緣AI及系統整合驗證等技術布局，鎖定政府規劃採購1320艘小型無人艇案，推動公司由IC設計業者轉型為無人載具系統整合商。
世紀民生今天發布新聞稿表示，行政院於今年6月中旬通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，其中國防部規劃採購1320艘小型無人艇，預算約新台幣280億元，並採國內產製策略。
世紀民生表示，將既有IC設計、嵌入式控制、導航通訊及邊緣AI技術，由空中無人機延伸至水面無人載具，逐步建立涵蓋無人機（UAV）與無人艇（USV）的「空海雙域」自主無人系統平台，擴大世紀民生在國防自主及非紅供應鏈市場的布局。
在技術布局方面，世紀民生表示，將涵蓋自主導控與導航、端側邊緣AI辨識、抗干擾通訊、光電感測及多載具協同群控等領域，並提高關鍵晶片及通訊模組的可追溯性。
世紀民生也指出，不論空中無人機或水面無人艇，底層核心均圍繞「感知、導航、通訊、控制、AI決策」5大要素，公司希望透過共通技術平台，將既有空中無人載具相關技術延伸至水面無人載具，降低重複開發成本。
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