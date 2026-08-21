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AI新十大建設鏈結日本 國發會鎖定量子、全光網路合作

中央社／ 台北21日電

為了擴大AI新十大建設與日本連結，國發會主委葉俊顯率團前進日本東京，參訪量子技術研究、合作研發及商業化應用，並規劃未來台日在量子電腦、全光網路、高效能混合運算等領域深化合作。

國發會今天發布新聞稿指出，葉俊顯率團赴日本東京，並前進日本國家級量子基地、國立研究開發法人產業總合研究所（AIST）成立的量子人工智慧技術全球商業研發中心（G-QuAT），參訪其底層技術研究、國內外合作研發，到落實應用的量子商業化合作生態系，並實地參訪量子電腦、量子運算實驗室、及量子電路聯合實驗室。

國發會表示，日方分享量子科技提升如材料、製藥與氣象預測精確性的商業應用，與交通部氣象署運用AI模型結合超級電腦精進氣象預測的發展方向一致，期待未來台日可於量子電腦產業供應鏈及應用領域有更多交流。

而富士通株式會社積極參與日本政府AI戰略政策，透過IOWN概念中的全光網路技術，規劃將全國各地的AI資料中心鏈結，達到「超高速傳輸、分散電量、抗災韌性」的目標。葉俊顯表示，富士通與台灣供應鏈過去已密切合作，期盼未來可在全光網路、量子運算、高效能混合運算（HPC）等領域深化合作，打造AI智慧生活圈。

國發會表示，此次行程另個重點為孵化台灣13項戰略產業政策藍圖，因而參訪日本成長戰略重要政策核心智庫「株式會社三菱綜合研究所」，期間了解到日本規劃於2040年前，由公私部門合計投資370兆日圓，全力主攻AI、半導體與次世代通訊等17項關鍵戰略產業。

由於台日雙方共同面臨缺工、老齡化的挑戰，葉俊顯會中特別聚焦日本17項關鍵產業擇定原因，以及政府跨部門資源整合與權責協調等推動機制，希望作為台灣13項戰略產業規劃借鑒，更希望將台灣13項戰略產業與日本17項戰略領域進行跨國鏈結，發揮雙方產業優勢與互補量能。

政府推動13項關鍵戰略產業，包括發展5大信賴產業、矽光子、量子、關鍵礦物、生技醫療、基礎公共建設、都市更新、文創及運動產業、兆元觀光等。目的是維持台灣高科技製造領先地位，確保經濟安全，並擴大內需及本土文化觀光產業發展。

國發會 日本 網路

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