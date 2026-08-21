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歐系軍工來訪 永虹先進展無人機解決方案

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

永虹先進（6618）擴大無人機產業布局，21日舉行「UHT無人機科技整合應用展示」，一口氣發表巡檢偵查無人機、六軸大型物流無人機及無人機VR模擬器三大產品與應用方案，從巡檢偵查、智慧物流、VR沉浸演訓一次到位。

永虹正式宣示，公司從航太材料跨向無人系統整合新布局。活動亦吸引歐系軍工大廠代表來訪交流，實地了解永虹在航太材料、無人載具及系統整合的技術能量，為後續國際合作及軍工市場布局。

永虹近幾年積極串聯國內無人機產業夥伴，從材料、載具到系統應用擴大合作布局，包括與台灣無人機燃油噴嘴大廠豐兆航太簽署共同開發採購合約意向書，雙方將就Cougar無人機展開共同開發及製造，進一步拓展國防及高階商用市場機會。

永虹表示，此次以「科技整合、智慧演訓、守護家園」為主軸，首項展示聚焦小型無人機「巡檢＋偵查」應用，第二項鎖定六軸大型無人機物流運輸應用。

第三項展示則為永虹主打全台首創的「VR無人機維修模擬暨多旋翼、定翼機考照與評分系統」，除提供飛行模擬，更將無人機維修學習、零組件辨識、操作程序、考照模擬及學習評量導入沉浸式虛擬環境。

這項系統可應用於學校與教育單位、考照機構、企業與產業培訓，以及政府、國防與救災單位等場域，透過虛擬環境反覆訓練，降低實機操作風險及訓練成本，並建立標準化的無人機教育與評量模式。

永虹長期深耕航太級高階熱塑性碳纖維複合材料，南投新廠已取得AS9100D航太品質系統認證，並持續拓展國際航太供應鏈及高階應用市場。

公司近年積極將材料技術延伸至AI伺服器、無人機等新興領域，此次三大無人機產品與應用方案正式亮相，亦象徵永虹由過去以先進材料為核心，進一步朝無人載具、系統整合及場域解決方案發展。

無人機 軍工 航太

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