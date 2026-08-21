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鴻海增資美國子公司1.88億美元 外界推測擴增AI產能
鴻海（2317）21日傍晚公告，增資美國子公司Q-Edge Corporation1.88億美元（約新台幣60億元），外界推測此舉將擴增美國人工智慧（AI）產品相關產能，持續擴大美國AI工廠的規模與量能。
鴻海是代子公司Foxconn Assembly Holding corp.公告取得Q-Edge Corporation股份，交易金額為1.88億美元，每一股是10美元，共取得1,880萬股，取得股份目的是長期投資。此次交易完成後，鴻海透過子公司累計持有Q-Edge股份2,262萬股，累計投資金額2.262億美元（約新台幣72億元），持股比例維持100%。
根據公開資料，Q-Edge為鴻海在美國百分之百持股重要子公司，主要負責推動美國在地化製造與營運，據點包括印第安納州及德州休士頓等地，業務涵蓋電腦硬體裝配及在地供應鏈與製造布局，近年並投入擴充高效能運算（HPC）、AI伺服器等相關產能。
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