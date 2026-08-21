快訊

台中驚悚工安意外！女員工右手捲機台濺血 連人帶機送醫搶救中

恐涉犯法律？台北市政府重大人事案 翡管局長林裕益遭免職查辦

聽新聞
0:00 / 0:00

傳大陸控制對台石英出口 崇越：影響不大且料源非大陸

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
圖為崇越科技的高階石英布。圖／崇越提供
圖為崇越科技的高階石英布。圖／崇越提供

大陸控制對台石英出口，引發外界關注對半導體產業影響，對此台積電（2330）重要供應商崇越（5434）今日回應指出，對崇越石英影響不大，石英廠料源也非大陸。

對大陸限制石英、鍺出口議題，崇越觀察，鍺供應鏈並未斷鏈，但成本與價格有提高。

至於石英，中國大陸石英主要是供應給中國廠家，對崇越石英影響不大。崇越說明，旗下石英廠的石英原材料主要引自德國為主、日本次之。

大陸 對台 供應鏈

延伸閱讀

大陸傳限制高純度石英出口 業界看3大因素台積電等影響有限

傳大陸控制對台石英出口 台積電：不預期對公司營運產生重大影響

日媒：陸傳收緊對台灣關鍵材料出口 鍺、石英供應大幅延誤

多國PVC反傾銷 台廠補

相關新聞

鴻海增資美國子公司1.88億美元 外界推測擴增AI產能

鴻海（2317）21日傍晚公告，增資美國子公司Q-Edge Corporation1.88億美元（約新台幣60億元），外界推測此舉將擴增美國人工智慧（AI）產品相關產能，持續擴大美國AI工廠的規模與量能。

傳大陸控制對台石英出口 崇越：影響不大且料源非大陸

傳大陸控制對台石英出口，引發外界關注對半導體產業影響，對此台積電（2330）重要供應商崇越（5434）今日回應指出，對崇越石英影響不大，石英廠料源也非大陸。

傳大陸控制對台石英出口 台積電：不預期對公司營運產生重大影響

傳大陸控制對台石英出口，引發外界關注對半導體如台積電（2330）等產業影響，對此台積電今日傍晚回應本報記者提問指出，不預期對公司營運產生重大影響。

AI 材料供應僅能滿足約一半 徐秀蘭等產業代表：在地化要追到原料源頭

AI需求快速放大半導體材料缺口，供應鏈在地化也不能再停留在第一層供應商。環球晶（6488）董事長暨執行長徐秀蘭、日月光（3711）副總經理黃義從，以及弘塑（3131）董事長暨集團執行長張鴻泰，分別從晶圓、封裝及設備角度指出，台灣下一階段不僅要提高材料在地供應比重，更要一路追溯至供應商的供應商，補足關鍵原物料、研發及驗證能力。

環球晶徐秀蘭：化解半導體材料端「卡脖子」 以聯盟補足缺口強化韌性

SEMI國際半導體產業協會今（21）日正式成立「半導體材料聯盟」，聯盟共同主席、環球晶董事長徐秀蘭表示，面對人工智慧（AI）、先進製程與先進封裝快速推進，材料從過去半導體產業的「綠葉」躍升為技術創新與供應鏈韌性的關鍵。她期許，台灣不只要成為全球最大半導體材料使用市場，更應掌握新世代製程率先落地台灣的優勢，讓新材料「在台灣被定義、在台灣驗證」，進一步成為全球規格制定者；另一共同主席、日月光副總經理黃義從則指出，AI整體需求目前供應滿足程度「不到一半、大概一半」，正是台灣擴大材料供應鏈布局的黃金窗口。

用Factory GPT打造「AI老師傅」 鴻海拚複製全球工廠經驗

AI技術正加速導入製造業現場。鴻海集團正透過Factory GPT將工廠異常處理經驗數位化，打造可跨廠區複製的「AI老師傅」，協助產線規劃與機台調度，是在全球工廠快速複製成熟管理經驗。而當AI逐漸深入企業核心營運，專家也提醒，AI治理應同步納入董事會常設職責，避免技術導入速度快過風險控管。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。