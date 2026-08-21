傳大陸控制對台石英出口 崇越：影響不大且料源非大陸

SEMI國際半導體產業協會今（21）日正式成立「半導體材料聯盟」，聯盟共同主席、環球晶董事長徐秀蘭表示，面對人工智慧（AI）、先進製程與先進封裝快速推進，材料從過去半導體產業的「綠葉」躍升為技術創新與供應鏈韌性的關鍵。她期許，台灣不只要成為全球最大半導體材料使用市場，更應掌握新世代製程率先落地台灣的優勢，讓新材料「在台灣被定義、在台灣驗證」，進一步成為全球規格制定者；另一共同主席、日月光副總經理黃義從則指出，AI整體需求目前供應滿足程度「不到一半、大概一半」，正是台灣擴大材料供應鏈布局的黃金窗口。

2026-08-21 17:10