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傳大陸控制對台石英出口 台積電：不預期對公司營運產生重大影響
傳大陸控制對台石英出口，引發外界關注對半導體如台積電（2330）等產業影響，對此台積電今日傍晚回應本報記者提問指出，不預期對公司營運產生重大影響。
台積電完整回應如下：
台積公司全球採購布局策略，是持續開發多源供應方案、建立多元的全球供應商，透過完善的風險管理系統及與供應商緊密的夥伴關係，我們目前不預期對公司營運產生重大影響，我們將持續密切關注後續情勢發展。
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