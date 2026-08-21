AI 材料供應僅能滿足約一半 徐秀蘭等產業代表：在地化要追到原料源頭

AI需求快速放大半導體材料缺口，供應鏈在地化也不能再停留在第一層供應商。環球晶（6488）董事長暨執行長徐秀蘭、日月光（3711）副總經理黃義從，以及弘塑（3131）董事長暨集團執行長張鴻泰，分別從晶圓、封裝及設備角度指出，台灣下一階段不僅要提高材料在地供應比重，更要一路追溯至供應商的供應商，補足關鍵原物料、研發及驗證能力。

徐秀蘭表示，近年供應鏈頻繁出現原先沒有預料到的缺貨或斷鏈，加上部分國家實施出口管制，過去能穩定取得的材料，如今也不一定能按時到貨。這些變化讓台灣半導體業者更加重視供應鏈韌性，也更願意給予過去未曾採用、但品質具備競爭力的本土供應商認證機會。

不過，徐秀蘭認為，台灣材料產業的方向不應只是取代進口，國際供應商仍扮演重要角色，真正的目標是深化國際合作，同時讓更多具備能力的台灣化學材料廠商進入半導體供應鏈。只要半導體業者願意增加使用並提供驗證機會，本土廠商的技術與量產能力就有機會加快提升。

黃義從從封裝業角度指出，日月光直接材料的在地化比重估計已達六至七成，但目前真正的痛點往往藏在第二層、第三層供應鏈。即使第一層供應商已逐步在地化，上游關鍵原物料仍可能集中在單一海外來源，一旦減產或供貨吃緊，整條供應鏈仍會受到影響。

面對AI需求，黃義從表示，目前供應商約僅能滿足一半的AI相關材料需求。隨著AI帶動供應鏈獲利能力與企業估值提升，已切入市場的材料廠商也更有能力承擔研發風險，應進一步投入在地化驗證與研發，或與國際廠商合作在台生產，把供應鏈向關鍵原物料端延伸。

張鴻泰表示，材料導入不能只靠配方本身，還要與製程設備及驗證能力相互配合。弘塑除提供濕製程設備外，也透過子公司投入配方化學液，並在台灣設置實驗室，希望從設備、化學品到客戶驗證形成整合方案，加快產品驗證，強化與國際業者競爭的能力。