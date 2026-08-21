環球晶徐秀蘭：化解半導體材料端「卡脖子」 以聯盟補足缺口強化韌性

SEMI國際半導體產業協會今（21）日正式成立「半導體材料聯盟」，聯盟共同主席、環球晶董事長徐秀蘭表示，面對人工智慧（AI）、先進製程與先進封裝快速推進，材料從過去半導體產業的「綠葉」躍升為技術創新與供應鏈韌性的關鍵。她期許，台灣不只要成為全球最大半導體材料使用市場，更應掌握新世代製程率先落地台灣的優勢，讓新材料「在台灣被定義、在台灣驗證」，進一步成為全球規格制定者；另一共同主席、日月光副總經理黃義從則指出，AI整體需求目前供應滿足程度「不到一半、大概一半」，正是台灣擴大材料供應鏈布局的黃金窗口。

SEMI統計，2025年全球半導體材料市場達732億美元，台灣材料消費達217億美元、占全球近三成，並已連續16年蟬聯全球最大半導體材料消費市場。隨2奈米、環繞閘極（GAA）、三維空間晶片（3D IC）及先進封裝發展，材料的重要性進一步提高。

徐秀蘭指出，過去數十年半導體材料主要圍繞矽與純度發展，但近二、三年產業出現巨大改變，製程不再只依循摩爾定律微縮，先進封裝崛起，材料也從過去聚焦矽晶圓走向多元化；化學品更從濕式製程、特殊氣體延伸至更多新型態應用，「現在可能是一輩子只碰得到一次、最精彩的材料時代」。

她強調，材料創新無法單打獨鬥，更不能等客戶製程開發完成後才開始研發，而必須由製造、設備與材料業者「設定目標、同步起程、終點會合」。台灣擁有全球領先製程及先進封裝聚落，新製程率先在台灣開發，就有機會由台灣材料商同步參與、率先驗證，進而把產品規格變成全球基準（Benchmark）。尤其先進封裝所需膠材、CMP研磨、感光材料等，都有機會隨新製程重新定義規格。

徐秀蘭也強調，材料韌性並非排斥外商或全面「進口替代」。半導體材料供應鏈如同一張彼此交織的網，台灣應結合本土材料商快速反應與短鏈供應優勢，以及國際材料大廠的技術能量，吸引更多國際業者來台研發、生產，共同壯大生態系，讓台灣材料「隱形冠軍繼續是冠軍，但不再隱形」。

黃義從則從封裝與採購端直指供應鏈風險。他表示，日月光匯集晶圓製造至封裝所需各類材料，任何一項材料出現品質或交期問題，都可能造成產品無法出貨。新冠肺炎疫情、地緣政治、戰爭及天災接連發生，更證明單一來源風險不可忽視。

黃義從表示，AI帶來的市場規模與過去PC、手機世代不可同日而語，目前AI需求仍大於供給，正好提供台灣材料商擴大研發的資金與市場條件。他呼籲已切入AI供應鏈並開始獲利的業者，應把資金重新投入R&D、設備與人才，進一步往關鍵原物料布局，或與國際材料商合作在台生產。

他強調，採購最大的價值已不只是「砍多少成本」，而是能否比競爭者更早看到供應鏈風險，提早布局、培養替代來源。透過材料聯盟，他希望結合製造、封測、材料及設備業者力量，為台灣建立更高的半導體供應鏈「護城河」，把AI帶來的需求紅利轉化為未來十年、二十年的材料競爭力。