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用Factory GPT打造「AI老師傅」 鴻海拚複製全球工廠經驗

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
鴻海精密工業股份有限公司。聯合報系資料照
鴻海精密工業股份有限公司。聯合報系資料照

AI技術正加速導入製造業現場。鴻海集團正透過Factory GPT將工廠異常處理經驗數位化，打造可跨廠區複製的「AI老師傅」，協助產線規劃與機台調度，是在全球工廠快速複製成熟管理經驗。而當AI逐漸深入企業核心營運，專家也提醒，AI治理應同步納入董事會常設職責，避免技術導入速度快過風險控管。

中經院21日舉辦「2026台日科技高峰論壇」，邀集台日產官學界代表，聚焦AI如何由技術研發走向製造、治理及產業實際應用。

鴻海集團董事長辦公室技術處長吳信輝表示，台、日製造業如今都面臨老師傅陸續退休、經驗與知識流失的問題，對鴻海而言挑戰更為明顯。鴻海全球有超過200座工廠，隨地緣政治變化，產能持續移往越南、墨西哥、印度、美國等地，但具經驗的工程師未必能隨廠移動，當地工程師又需要時間培訓，如何把成熟廠區累積的管理經驗快速複製到新廠區，已成為重要課題。

吳信輝指出，鴻海目前透過「Factory GPT」推動工廠知識數位化，將過去存在資料庫中的處理案例，利用生成式AI整理成知識樹狀圖譜，讓工程師可透過聊天機器人，快速查找並判斷可能原因。系統更進一步走向代理式AI，協助重新安排產線計畫、進行機台調度，甚至發展為多代理協作，形成「human-in-the-loop」的人機協作模式，讓管理技術在未來可持續擴展。

中華獨立董事協會創會理事長駱秉寬表示，AI快速導入企業營運後，公司的董事會治理也面臨三大隱憂，首先是「影子AI」與數據外洩，員工若未經授權使用外部AI工具，可能使核心商業機密外流；其次是自動化幻覺與詐騙風險，AI應用也讓駭客得以發動更精準的社交工程攻擊；第三則是演算法偏誤與數據投毒，若模型遭惡意資料干擾，董事會又依據錯誤資訊做出決策，甚至可能衍生法律訴訟風險。

駱秉寬建議，企業應將AI治理正式納入董事會常設職責，制定公司層級AI治理方針，建立AI風險量化與防禦機制，同時確保財務與風險報告透明、準確，以降低AI應用對公司治理帶來的潛在衝擊。

鴻海 老師 中經院

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