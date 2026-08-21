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大陸傳限制高純度石英出口 業界看3大因素台積電等影響有限
媒體報導，中國大陸近期透過海關加強查驗、延遲清關等「灰色地帶」手段，限制鍺（Germanium）、高純度石英（Quartz）等材料出口，引發部分市場輿論關注對半導體大廠如台積電（2330）等影響，不過業界看3大因素對台積電等晶圓廠影響有限。
業界分析，首先大陸材料並非台積電主要直接採購的管道，高純度石英石英組件（如石英管、石英舟）是晶圓製造擴散與蝕刻製程中的耗材。大廠 ( 如台積電、聯電（2303） ) 通常具備較強的全球多元採購能力與庫存緩衝，且台積電先進與主流製程所需的石英製品，絕大多數並不是直接向中國大陸採購，而是依賴「台日合資」與日美歐國際大廠供應。
第二，業界分析，半導體晶圓廠（特別是台積電）對石英組件（如高溫爐管、晶舟、石英容器）的純度與精密度要求極高，主要採購來源為全球頂尖的石英加工廠，如崇越石英（最大供應者）占台積電製程供貨達八成以上，材料來源並非大陸。
第三，其他日系與美系供應商包括日本菲利普斯（Tosoh Quartz）、美商賀利氏（Heraeus）等，均在日本、台灣、美國設有精煉與加工據點，料源都有替代方案。
此外，業界指出，中國大陸產出的石英多用於中低階產業（如太陽能、普通光學元件或成熟製程面板）。半導體前段先進製程（7奈米、3奈米等）需要高純度合成石英，中國本土廠商目前仍無法達到台積電要求的極高品質與穩定度。
同時台積電已和供應鏈備份與長期合約，比如崇越石英等龍頭供應商與台積電簽有多年長期合約，且礦源與精煉技術多掌控在日本、德國、美國手中。
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