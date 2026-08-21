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安圖斯科技 助力南洋理工大學失智症研究中心
隨著AI技術快速發展，人工智慧正逐步應用於醫療研究與臨床分析。宏碁（2353）集團旗下安圖斯（7875）科技協助新加坡南洋理工大學旗下失智症研究中心（Dementia Research Centre Singapore, DRCS）導入Altos BrainSphere GB10 F1 AI工作站，建置高效能地端AI運算環境，支援失智症研究、醫學AI模型開發與資料分析，加速智慧醫療創新應用。
安圖斯科技執行長李占傑表示，AI正加速推動醫療與生命科學領域創新，而高效能且安全可靠的AI基礎設施，是實現智慧醫療的重要關鍵。安圖斯科技持續提供完整AI運算平台，協助研究機構與企業建置符合需求的地端AI環境，加速AI技術於各領域的實際應用。
失智症研究中心研究團隊表示，DRCS 致力於失智症研究，涵蓋阿茲海默症及血管性失智症等疾病，透過整合臨床數據、醫學影像、生物標記及認知行為資料，推動疾病早期診斷與精準醫療發展。在醫療AI應用中，記憶體容量是影響模型運行效率的重要因素之一。Altos BrainSphere GB10 F1所提供的大容量統一記憶體，有助於研究團隊更順暢處理大型醫療資料集與複雜AI模型，加速研究流程。
藉由此次合作，DRCS研究團隊能在本地環境完成AI模型訓練、推論與驗證，進而加速失智症研究及醫療AI應用發展。Altos BrainSphere GB10 F1不僅提供高效能運算能力與大容量統一記憶體，更可同時降低資料外流風險，提升資料管理彈性、運算效率及整體研究產能，為醫療 AI 研究提供穩定高效的運算基礎。
未來，安圖斯科技將持續與全球醫療機構、研究單位及學術夥伴深化合作，推動AI基礎設施發展，加速AI技術於醫療及各產業的落地應用。
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