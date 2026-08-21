環球晶加入SEMI材料聯盟 徐秀蘭任共同主席、35家公司響應

矽晶圓大廠環球晶（6488）21日宣布加入SEMI半導體材料聯盟，董事長暨執行長徐秀蘭並擔任聯盟共同主席之一。面對AI、高效能運算及先進製程推升材料需求，環球晶將結合半導體晶圓技術、全球製造及供應經驗，與產業夥伴共同強化關鍵材料技術及供應鏈韌性。

SEMI今日舉辦「SEMI半導體材料聯盟成立大會」，目前已有35家公司優先響應。聯盟聚焦強化關鍵原物料與材料供應韌性、推動國際供應鏈鏈結、加速材料與產業鏈協同創新，以及推進產業高值化與國際接軌等四大任務。

聯盟後續將透過供應風險盤點與預警、進出口法規及政策溝通、在地替代與備援布局，以及國際技術合作、標準驗證和產業媒合等機制，協助台灣材料及相關業者提升供應韌性與技術能力，同時擴大與全球半導體價值鏈的合作。

環球晶指出，半導體產業的競爭已從製程技術與產能規模，進一步延伸至關鍵材料的技術能力及穩定供應。從晶片製造、先進封裝到AI應用，對半導體晶圓、特用化學品及特殊氣體的品質、性能與供應穩定度要求都持續提高，也讓材料商與設備、晶圓製造及封裝測試業者的合作更加重要。

環球晶為全球前三大半導體晶圓供應商之一，產品涵蓋先進矽晶圓、絕緣層上覆矽（SOI）晶圓及化合物半導體材料。同為中美矽晶集團關聯企業的台灣特品化學（4772）也加入聯盟，環球晶與台特化將分別結合晶圓材料、半導體特殊氣體及特化材料布局，加速新材料驗證與製程導入。

環球晶目前製造布局橫跨亞洲、美洲及歐洲，可依不同區域客戶需求提供在地供應。面對地緣政治與貿易環境變化，公司也持續推動低碳及可追溯製造，回應客戶對供應保障、在地生產、產品可追溯性及綠色製造的要求。

徐秀蘭表示，隨著半導體技術持續演進，材料的重要性快速提升，產業創新也有賴價值鏈夥伴共同投入。環球晶期待透過聯盟強化材料供應韌性、深化國際合作與產業鏈協同創新，同時兼顧穩定供應及低碳製造，推動台灣半導體材料產業與全球市場接軌。