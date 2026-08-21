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鴻海中元普渡 看好下半年業績展望

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海舉行中元普渡，由董事長劉揚偉主持。記者蕭君暉／攝影
鴻海舉行中元普渡，由董事長劉揚偉主持。記者蕭君暉／攝影

鴻海（2317）21日在新北市土城區虎躍廠總部舉行中元普渡儀式，董事長劉揚偉率領輪值CEO蔣集恆、財務長黃德才、發言人巫俊毅等員工進行祭拜，劉揚偉會後婉謝受訪，該公司看好下半年營運展望，維持之前法說會對下半年展望的看法。

蔣集恆之前在法說會時表示，今年全年將強勁成長，明年客戶對AI需求仍非常強勁，已經看到2027年，該公司AI機櫃全球市占率朝五成邁進，ASIC伺服器市占率鎖定四成以上，不僅帶動營收規模持續放大，獲利也同步極大化。

蔣集恆說，受到AI伺服器需求強勁帶動下，8月法說會時的能見度已經超越5月法說會的展望。其中，雲端網路產品領域占營收比重首次突破五成，達51%，不僅營收規模擴大，營業利益的成長幅度還優於營收成長幅度。

展望第3季，他說，除了AI產品持續成長，資通訊（ICT）產品也進入出貨旺季，因此，AI機櫃季對季、年對年都強勁成長；消費智能產品領域進入旺季，則將顯著成長。

針對全年展望？他說，因AI伺服器需求帶動將強勁成長，ICT產業過去是五窮六絕，但AI伺服器是基礎建設，不是消費性電子產品，使得五窮六絕效應不明顯，由7月營收創新高，就可以看出AI需求爆發力。而且不僅營收成長，獲利也是極大化，今年全年營業利益率將超越去年3.2%水準，而且客戶對AI需求非常強勁，明年也是強勁的一年，使得鴻海在台灣、美國、墨西哥、越南等地都會擴產。

中元普渡 鴻海 業績

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