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TPK中壢TGV試產線9月營運 泰國新廠明年初量產

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

觸控大廠TPK-KY（3673）21日法說會，公司指出，切入TGV（玻璃通孔基板）應用的中壢試產線預計於8月底至9月初正式營運，目前已與一線半導體封測大廠展開多方合作，涵蓋Carrier載板、Substrate基板及高階Interposer中介層等多元形態，積極卡位AI晶片高階封裝材料商機，同時泰國新廠建置如期推進，力拚明年初正式步入量產階段。

TPK表示，高算力AI與高階ASIC晶片運算產生大量熱能，促使業界尋求膨脹係數低且更為平整的玻璃材質以取代傳統有機基板。公司憑藉20年累積的玻璃加工技術切入TGV領域，目前與封測廠及終端客戶共同建構技術藍圖，整體產業進程預估落在2027至2028年。

在海外產能規劃方面，TPK指出，泰國新廠土建工程已全數完工，現階段正進行機電系統安裝與設備二次配作業，相關產線設備建置將於今年下半年陸續就位。

該廠營運目標為今年底前完成全線試運轉達到量產標準，並配合客戶端產能爬坡時程，預計於2027年初正式投產，藉此提升全球供應鏈韌性並分散地緣政治風險。

除了先進封裝與新廠進度，TPK在半導體領域的另一核心布局為入主面板驅動IC廠奕力-KY（6962），取得約26%股權成為最大股東並自今年起併入財報。

TPK分析，透過整合奕力團隊順利切入半導體產業鏈，過去半年投入大量資源推動業務成長，並透過雙方共享客戶資源創造綜效；儘管筆電市場受記憶體漲價壓抑，但第2季平板電腦拉貨動能穩健，帶動整體營運穩步向上。

財務結構方面，截至今年6月底，TPK帳上現金及約當現金為334.13億元，加計保本型銀行理財商品合計現金部位達447.75億元，銀行借款總額為254.66億元，持續維持淨現金193.09億元的穩健體質，流動比率提升至1.98倍。公司在第2季亦認列策略性與財務性投資收益4.81億元，加上利息及外匯收益挹注，整體業外收益達6.11億元，有效支撐整體獲利表現。

TPK第2季合併營收192.38億元，季增7.6%、年增3.3%；毛利率為6.2%，主要受奕力提列一次性長期晶圓產能合約負債準備3.87億元影響，若排除該因素毛利率約為8.2%；營業損失4.65億元，但在業外收益挹注下，稅後純益達8.15億元，季增50.7%、年增87.7%，EPS為2元。累計上半年合併營收371.25億元，稅後純益13.56億元，上半年EPS達3.33元，已超越去年全年的2.7元。

中壢 TPK 泰國

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