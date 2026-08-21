半導體材料進入大變革 徐秀蘭：下一代新材料要在台灣先被定義

AI、先進製程與先進封裝快速推進，半導體材料產業迎來數十年罕見的大變革。SEMI半導體材料聯盟理事長、環球晶（6488）董事長徐秀蘭21日表示，材料過去多被視為半導體產業的「綠葉」，如今重要性快速提升，正逐步走向技術核心，未來更希望下一代新材料能率先「在台灣被定義、在台灣完成驗證」，再推向全球市場。

徐秀蘭指出，過去數十年半導體產業大致沿著摩爾定律發展，製程持續微縮，材料技術也長期圍繞兩大方向前進，一是Silicon（矽），另一個則是Purity（純度），透過更高純度與更精密材料規格，配合先進製程需求。

然而，近一、兩年產業發展已出現明顯變化，製程微縮仍是重要主軸，但半導體效能提升已不再只有單一路徑，先進封裝快速崛起，也使材料種類、特性及應用大幅擴張，產業正式告別過去「Silicon only」的發展模式。

徐秀蘭形容，目前可能是半導體材料過去數十年來最精彩、最有趣的階段，甚至是一輩子只會遇到一次的重大產業變革，除傳統矽材料外，碳化矽（SiC）、氮化鎵（GaN）等化合物半導體材料快速興起，部分領域台灣已具備相當技術能力，也有部分關鍵材料全球供應仍偏吃緊，未來卻將成為產業不可或缺的一環。

徐秀蘭進一步說，半導體化學品同步快速演進，過去競爭焦點多集中於純度提升，如今則一路延伸至特殊化學品、特殊氣體，甚至材料型態本身也開始改變，從傳統液態材料走向氣態，未來還將有更多不同功能、不同形式的新材料進入製程。

她點出，隨著製程複雜度提高，材料的重要性將持續放大，未來新材料不只是被動配合製程需求，而是可能直接左右效能、良率與下一世代製程能否順利落地。

台灣擁有全球最完整的半導體製造聚落，也是先進製程與先進封裝的重要發展基地。徐秀蘭認為，台灣未來不能只扮演新材料的生產地或使用市場，更應進一步往技術源頭移動。

她期盼，下一代半導體材料能直接在台灣完成性能需求定義、試用及驗證，再進昂輸出全球，讓台灣從全球半導體製造與材料消費重鎮，躍升為新材料技術與應用規格的重要發源地。