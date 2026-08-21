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徐秀蘭號召材料隱形冠軍成軍 搶當國際大廠在台Local Partner

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

台灣半導體材料產業高手藏在民間，SEMI半導體材料聯盟理事長、環球晶（6488）董事長徐秀蘭21日表示，台灣有許多材料業者規模雖不大，卻掌握特定製程與材料的關鍵技術，是名副其實的「隱形冠軍」，未來希望透過聯盟平台加速串聯，讓台廠彼此找到合作夥伴，也爭取成為國際材料大廠在台優先合作的Local Partner。

徐秀蘭指出，先前舉辦「材料小聚」時，更加深刻感受到台灣材料產業其實臥虎藏龍，因為許多公司營收規模未必達到數百億、數千億元，但在特定化學品、材料或製程環節擁有深厚技術，是半導體供應鏈不可或缺的一環，只是過去市場關注度有限。

她強調，材料聯盟希望做到的不只是「讓世界看見台灣」，更重要的是先讓台灣業者「彼此看見彼此」，不同公司若能更了解對方的產品與技術，就可能進一步找到互補關係，促成策略合作、技術整合，甚至成立合資公司，把原本較分散的產業能量進一步放大。

其中，大廠帶小廠也是未來可行模式之一，徐秀蘭說明，台灣不少中小型材料商技術能力不弱，但在國際行銷、客戶開發與海外布局上資源相對有限，若能透過大型企業或產業平台共同拓展市場，有助降低進入國際供應鏈的門檻。

徐秀蘭強調，跨國企業進入台灣市場後，同樣需要熟悉本地客戶、生產環境與供應鏈生態的合作夥伴，這正是台灣材料業者可以掌握的新機會。

她認為，只要台廠能提高能見度，並展現產品、技術與服務能力，就有機會由單純供應商，進一步升級為國際企業在台灣的重要合作夥伴，合作方式也可能從採購關係延伸到共同投資、策略聯盟甚至合資。

徐秀蘭說，SEMI半導體材料聯盟的重要任務，就是扮演產業之間的橋梁，一方面串聯台灣本地材料供應鏈，另一方面也藉由SEMI的國際平台，協助業者接軌全球市場，創造更多跨國合作機會。

她期盼，未來能讓更多台灣材料業者從幕後走到台前，「繼續是冠軍，但不再隱形」，並把個別企業的技術優勢轉化為台灣材料產業整體競爭力，擴大在全球半導體供應鏈的影響力。

隱形冠軍 材料 徐秀蘭

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