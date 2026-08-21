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徐秀蘭：半導體材料迎來最精彩時刻 讓台灣隱形冠軍不再隱形

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
SEMI全球董事會董事、環球晶董事長暨執行長徐秀蘭。記者朱子呈／攝影
SEMI全球董事會董事、環球晶董事長暨執行長徐秀蘭。記者朱子呈／攝影

SEMI全球董事會董事、環球晶（6488）董事長暨執行長徐秀蘭21日表示，隨著先進封裝快速發展，以及碳化矽、氮化鎵、鈮酸鋰等材料陸續加入，半導體材料正迎來多年來最精彩的階段。她期盼，未來關鍵材料能率先在台灣被定義、試用及驗證，再走向全球市場。

身兼聯盟共同主席的徐秀蘭指出，過去數十年半導體產業多半沿著摩爾定律前進，材料也主要聚焦矽與純度；如今製程微縮仍然重要，但先進封裝的角色日益提升，材料也從矽延伸至碳化矽、氮化鎵及鈮酸鋰。化學品則從濕式製程、特用化學品走向特用氣體，未來還可能延伸至電漿應用。

徐秀蘭表示，台灣材料產業藏有許多隱形冠軍，這些公司規模不一定很大，卻掌握特定領域的獨門技術。她希望業者不只被外界看見，也能彼此找到合作機會，並成為國際業者進入台灣時優先選擇的在地夥伴。

她強調，材料開發很難單打獨鬥，不能等客戶完成製程後才詢問需要什麼材料，而應從一開始就與客戶、製程及設備業者共同設定目標，確認設備、化學品與材料必須符合的條件，同步展開開發。

徐秀蘭認為，台灣供應鏈具備相同語言、時區及快速溝通的優勢，再透過SEMI等平台串聯國內外資源，有助材料業加速成長。她期盼台灣的隱形冠軍「繼續是冠軍，但不再隱形」，並讓新應用所需材料先在台灣被定義、試用通過，進一步匯集全球半導體產業。

半導體 徐秀蘭 隱形冠軍 SEMI 環球晶

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