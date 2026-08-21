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全球AI運算需求強勁 台綜院7月EPI電力景氣指數續亮熱絡紅燈

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
AI、半導體與伺服器出口爆發，帶動用電量持續亮代表熱絡紅燈。圖為高雄港貨櫃。聯合報系資料照
AI、半導體與伺服器出口爆發，帶動用電量持續亮代表熱絡紅燈。圖為高雄港貨櫃。聯合報系資料照

台灣綜合研究院今日發布7月EPI電力景氣指數，因全球AI運算需求強勁，半導體與資通訊供應鏈生產及接動能維持高檔，用電需求持續，雖有去年高基期，整體用電量成長幅度平穩，製造業高壓以上產業用電為負成長，但電力景氣燈號都續呈代表熱絡的紅燈

另外，國內製造業延續擴張態勢，產業用電維持高檔，外銷訂單更創歷年單月新高，反映全球科技投資對我國產業需求仍強，半導體及相關高科技產業仍為帶動國內景氣的重要動能，雖7月產業用電受比較基期較高影響，成長幅度相對有限，惟在AI需求持續暢旺及高科技投資動能強勁帶動下，國內經濟仍維持高成長格局。本院預測2026年7月經濟成長率12.0%，第二季經濟成長率12.7%。

台綜院指出，全球AI運算需求延續強勢，國際科技業者持續投入資料中心及運算基礎設施建置，帶動先進晶片、伺服器及相關零組件需求暢旺，我國半導體與資通訊供應鏈生產及接單動能維持高檔；惟受去年同期用電量比較基期較高影響，整體產業用電成長幅度漸趨平穩。全國高壓以上產業用電量較去年同期成長0.21%，製造業高壓以上產業用電量較去年同期減少0.71%，電力景氣燈號皆續呈熱絡紅燈。

製造業各產業別觀察，受惠於 AI運算與資料中心需求持續成長，電子及半導體相關產業生產活動維持高檔；機械設備業隨企業資本支出增加而轉強，鋼鐵業用電亦延續正成長。化學材料及紡織業用電仍明顯低於去年同期，部分抵銷高科技產業用電成長動能。

台綜院分析，台電高壓以上用電方面，受企業採購綠電及使用再生能源規模持續擴大影響，尤其半導體與科技產業綠電使用量逐月增加，使台電售電量與整體產業實際用電變化產生差異。7月台電高壓以上整體產業售電量較去年同期減少3.32%，其中製造業減少5.04%，服務業成長3.43%。

台綜院認為，7月全國高壓以上產業用電量雖受去年同期比較基期較高影響，成長幅度趨於平穩，惟外銷接單仍維持強勁，顯示目前經濟成長主要由高科技產業帶動；隨高附加價值產品比重提升及企業再生能源使用增加，用電成長幅度與產業成長表現呈現一定差異。

展望未來，台綜院認為，全球AI應用及高效能運算需求仍可望維持成長，隨相關投資效益逐步向設備及供應鏈延伸，可望擴大產業成長基礎，持續挹注出口、生產及投資動能，支撐國內經濟穩健成長。

景氣 紅燈 電力 台綜院

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