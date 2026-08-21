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曹世綸：少一項材料就可能卡住產線 SEMI 聯盟串聯供應鏈補強台灣韌性

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸。記者朱子呈／攝影
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸。記者朱子呈／攝影

半導體競爭不只比晶片製造，一項化學品或特殊氣體短缺，就可能成為供應鏈的「卡脖子（choke point）」環節。SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸21日表示，台灣連續16年蟬聯全球最大半導體材料市場，在地供應鏈能否保持完整與韌性，已是地緣政治及全球供應鏈重組下的關鍵課題，因此SEMI將透過新成立的半導體材料聯盟，串聯政府、學研及產業，共同盤點供應鏈短板。

SEMI今日舉辦「SEMI半導體材料聯盟成立大會」，曹世綸指出，聯盟將連結政府、學研單位、國內外半導體製造商、材料商及設備商，並以打造韌性供應鏈、深化台灣半導體生態系及驅動材料創新價值為三大方向。包括台積電、聯電、美光與日月光等晶圓製造及封裝業者，都是材料供應鏈協作的重要一環。

從市場規模來看，2025年全球半導體材料市場達732億美元，台灣市場規模約217億美元，占全球近三成，並連續16年居全球之冠。曹世綸指出，在AI帶動先進製程及先進封裝快速發展下，從2奈米、A16、環繞閘極（GAA），到Chiplet與3D IC，都推升材料需求及單位價值，矽晶圓、光阻劑與特殊氣體等市場也持續成長。

他表示，材料在先進製程中的重要性正在重新被看見。製程及封裝架構愈複雜，對高階化學品、前驅物及基板的要求也愈高，材料不再只是大量供應的標準化產品，而要朝專精化、差異化與客製化發展；這也需要在地實驗室，以及材料、設備、製造端與學研單位共同研發及驗證。

依據聯盟規劃，四大任務包括強化關鍵原物料與材料供應韌性、鏈結國際供應鏈、推動材料與產業鏈協同創新，以及促進材料產業高值化與國際接軌。聯盟也將進行供應風險預警與資訊交流，協助法規政策溝通，並推動在地替代、備援及供應來源多元化。

曹世綸指出，默克、英特格及JSR等國際材料廠，是台灣供應鏈的重要合作夥伴。聯盟除希望協助國際業者擴大在台生產與研發，也將促成國際大廠與台灣本土材料業者對接，讓雙方共同開發新材料、加速驗證，進一步把技術導入實際製程。

面對材料產業逐漸走向大者恆大，曹世綸認為，台灣需要透過聯盟平台以大帶小、串聯國內外業者，同時推動綠色化學、節能減碳及循環經濟。最終目標不只是避免材料斷鏈，也要讓台灣材料業者提升技術、產品與服務價值，進一步接軌國際規格與市場。

韌性 供應鏈 材料 SEMI 半導體 台灣

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