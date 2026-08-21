AI 撐景氣 7月電力景氣連15紅 但製造業用電反年減0.71%

台綜院21日公布7月EPI電力景氣指數，全國高壓以上產業用電量、與製造業電力景氣燈號雙雙亮出代表熱絡的紅燈，在1、2月合併計算下，已連續亮出第15顆紅燈，但在比較基期逐步被墊高下，全國高壓以上產業用電量年增僅0.21%，製造業甚至年減0.71%。

台綜院指出，全球AI運算需求延續強勢，國際科技業者持續投入資料中心與運算基礎設施，帶動先進晶片、伺服器及相關零組件需求暢旺，我國半導體與資通訊供應鏈生產、接單動能維持高檔。不過，去年同期用電基期較高，使今年7月整體產業用電增幅趨於平穩。

值得注意的是，台電售電量與整體產業實際用電走勢也出現明顯落差。7月台電高壓以上整體產業售電量年減3.32%，其中製造業大減5.04%，服務業則成長3.43%。台綜院分析，主要是企業採購綠電及使用再生能源規模持續擴大，尤其半導體與科技產業綠電使用量逐月增加，使台電售電量與整體產業實際用電變化產生差異。

從產業別來看，高科技產業仍是景氣主力。7月半導體業用電量年增2.14%，電腦、電子及光學製品業用電量年增1.65%，雙雙續亮紅燈，反映AI伺服器及高階電子產品需求依舊強勁。

設備投資也持續向外擴散。機械設備業受惠高科技業擴充產能，以及半導體生產、自動化與精密機械需求增加，7月用電量年增6.61%，燈號轉呈綠燈；鋼鐵業用電量也年增4.67%，燈號續呈黃藍燈。

不過，傳統產業仍未全面跟上AI榮景。化學材料業受全球石化供給過剩、下游需求偏弱影響，7月用電量年減10.78%，續亮低迷藍燈；紡織業同樣受國際價格競爭及傳統服飾、化纖需求偏弱拖累，用電量年減9.15%，燈號續呈衰退藍燈。

台綜院指出，7月全國高壓以上產業用電量雖受去年同期比較基期較高影響，成長幅度趨於平穩，惟外銷接單仍維持強勁，顯示目前經濟成長主要由高科技產業帶動；隨高附加價值產品比重提升及企業再生能源使用增加，用電成長幅度與產業成長表現亦呈現一定差異。

台綜院評估，全球AI應用及高效能運算需求仍可望維持成長，隨相關投資效益逐步向設備及供應鏈延伸，可望擴大產業成長基礎，持續挹注出口、生產及投資動能，支撐國內經濟穩健成長。預估7月經濟成長率仍高達12%，第2季成長率為12.7%。