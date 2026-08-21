達明攜手 NVIDIA 匯聚台灣頂尖人形機器人學研能量

達明（4585）宣布，旗下TM Academy於21日台北國際自動化工業大展期間，攜手NVIDIA舉辦「人形機器人 VLA 學研工作坊」。活動涵蓋台灣投入人形機器人研究的主要指標大學及國家實驗研究院，凸顯達明機器人正成為串聯國際 AI 技術、頂尖學研能量與產業應用的重要平台，並展現其在台灣人形機器人與 Physical AI 發展中的代表性角色。

本次參與學校包括國立臺灣大學（NTU）、國立臺北科技大學（Taipei Tech）、國立陽明交通大學（NYCU）、國立中央大學（NCU）、國立成功大學（NCKU）、國立清華大學（NTHU）與國家實驗研究院，涵蓋台灣在人形機器人、機器人學習、AI 自主系統與控制等領域具代表性的研究團隊。六所指標大學匯聚於同一平台，不只是活動規模的展現，更反映達明在人形機器人技術、實體系統驗證與產業鏈結上的影響力。

達明機器人具備從機器人本體、原生視覺、AI 軟體到工業部署的整合能力，能為學研團隊提供前沿模型走向實體機器人驗證所需的技術與應用場域。達明機器人進一步將自身研發平台向學研生態延伸，成為台灣人形機器人研究與產業落地之間的重要匯聚點。

在達明機器人提供的實體系統與驗證場域基礎上，本次工作坊進一步聚焦 VLA，探討如何讓前沿模型從實驗室走向實體機器人。VLA 模型將視覺觀察、自然語言指令與動作輸出串接，使機器人從執行固定程式，進一步具備理解環境、判讀任務並產生對應行動的能力。對人形機器人而言，VLA 是連結感知、推理與控制的重要技術方向，也是適應複雜、非結構化場景的研究核心。

然而，模型在模擬環境中完成訓練，並不等同於能直接部署至實體機器人。感測誤差、動作延遲、環境變動與安全要求，都可能形成 Sim-to-Real（虛實轉移）落差。此次工作坊由達明機器人與 NVIDIA 分享人形機器人最新 AI 技術發展與應用趨勢，並聚焦從 Simulation 到 Real Robot 的完整流程，討論資料、模型訓練、系統整合及實機驗證等關鍵挑戰。

達明的人形機器人布局並非單一產品開發，而是「AI 雙引擎」策略的一環。透過同一套 AI Robotics 架構與開發框架，達明將 AI 協作機器人（TM AI Cobot）與人形機器人（TM Xplore I）連結為兩種可承載共同智慧的機器人平台；在人形機器人上發展的 AI 視覺、VLA 與機器人學習能力，也可逐步延伸至成熟的 AI Cobot 與既有產線。

Humanoid 拓展 Physical AI 的未來，AI Cobot 則讓 Physical AI 現在就能落地。這項跨平台能力使達明不只參與人形機器人的前沿研究，更能把研究成果轉化為可驗證、可部署的工業應用，形成從技術研發、實體驗證到產業導入的完整路徑。

達明機器人董事長何世池表示，人形機器人的競爭關鍵，不只在機器人的外型，而是誰能讓機器人更快學會新任務，並可靠地部署在真實環境。此次國研院及六所指標大學研究團隊齊聚達明，代表台灣人形機器人研究能量正加速匯聚。達明將以同一套 AI Robotics 架構連結人形機器人與 AI Cobot，讓前沿研究不只停留在實驗室，也能更快轉化為產業可用的 Physical AI 能力。

TM Academy 長期以產業需求為基礎，推動智慧製造競賽、能力檢定、教師培訓與國際產學合作。此次人形機器人 VLA 學研工作坊，進一步將平台由技職實作與產業應用延伸至前沿研究，串聯 NVIDIA、六所指標大學與達明機器人研發能力。未來，TM Academy 將持續匯聚國際技術、學研人才與產業場域，深化台灣在人形機器人及 AI 自主系統領域的研發與落地能量。