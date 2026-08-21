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美超微內部調查出爐　全面強化出口合規機制

中央社／ 記者吳家豪台北21日電
美超微（Super Micro）。路透
美超微（Super Micro）。路透

伺服器大廠美超微（Supermicro）今天宣布，針對今年3月有關違反美國出口管制法規的起訴案件，由美超微獨立董事成員進行的內部調查已完成，並提出針對公司出口合規機制進行強化的建議，董事會已全面採納。

美超微發布新聞資料說明，於今年3月19日獲悉，2名員工及1名承包商因涉嫌共謀違反美國出口管制法規而遭起訴，美超微並未被列為該起訴案件內的受起訴對象，也未被指控有違法行為。美超微已迅速採取相應措施，該3名人士已不再與美超微有任何關聯。

美超微表示，調查團隊審查了聯邦起訴案件內所涉及的客戶交易，以及與部分購買受管制產品的其他客戶的交易，並未發現任何美超微現任高階管理成員，對起訴案件內的轉移（Diversion）行為，或對任何受管制的公司產品轉移知情。

在調查期間，由於受管制產品的銷售量增加，美超微已建立起出口合規機制，並開始持續執行，致力減少受出口管制的公司產品遭轉移至受限制對象或地區的風險。

在本次調查行動中，美超微也針對銷售、技術支援與業務開發等職能的相關員工，採取多項人事措施，包括因未遵循公司政策或行為準則而終止勞動契約。

美超微強調，將秉持著最高的合規標準，致力於因應、解決來自整個產業的產品轉移挑戰，也將持續配合與支援相關政府機關的調查行動。

美超微 超微 機制

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