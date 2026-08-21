華南永昌證秋季論壇登場 搶攻 AI 與矽光子新賽道

華南永昌證券今（21）日盛大舉辦秋季企業論壇。面對全球AI算力升級與半導體先進封裝技術的快速更迭，這次論壇以「先進封裝與光電整合：重塑AI時代產業新賽道」為核心，深度剖析FOPLP（扇出型面板級封裝）、矽光子與CPO（共同封裝光學）技術，以及百工百業AI應用的市場潛力。論壇集結多家上市櫃指標企業與領域專家，為機構投資人解構投資戰略。

回顧整體經濟環境，隨著人工智慧與高耗能運算需求暴增，帶動半導體與電子權值股表現強勢，台灣在全球AI供應鏈中的關鍵地位日益顯著。雖然國際市場仍面臨總體經濟變數與地緣政治干擾，導致市場短期呈現震盪，但AI產業長線成長趨勢確立，先進封裝與光電整合技術轉型已成為推動下半年台股基本面的關鍵火車頭。

在此技術演進與市場轉型的關鍵時刻，這次秋季論壇特別邀請多方資深專家與技術團隊進行深度解析。在焦點專題中，主辦單位特別結合權威市場調研機構與半導體資深專家團隊，從產業趨勢深度解密扇出型封裝競賽，剖析各家技術優劣勢與商業化含金量。

同時邀請日本知名技術發展團隊與前瞻設計服務團隊，聚焦AI時代「光進銅退」轉型帶來的機遇與挑戰，解析矽光子與CPO技術如何推動全球供應鏈重組；此外，針對百工百業AI商機爆發，論壇亦匯集前瞻數位科技智庫，分享AI應用全面落地的最新實務觀點。

為提供投資人更全方位且具防禦韌性的投資選項，這次秋季論壇邀請多家橫跨半導體、網通車用、生技醫療及前瞻科技的指標企業分享營運展望。在「AI 算力與半導體核心」領域，包括 IC 設計服務大廠創意（3443）、功率半導體大廠台半（5425）以及 ASIC 設計服務廠巨有科技（8227）都將出席，剖析高階運算下的供應鏈升級。

在網通車用與智慧應用範疇由網通大廠啓碁（6285）、電源管理IC廠沛亨（6291）、汽車電子廠怡利電（2497）及資服軟體廠昕力資*（7781）共襄盛舉。針對「生技醫療與前瞻利基產業」，這次亦涵蓋專注創新藥物開發的漢康-KY（7827）、隱形眼鏡廠視陽（6782）、精準醫療與基因定序大廠基米-創（4195），以及台灣加密貨幣交易所禾亞數位HOYA BIT，展現台灣企業在多元領域中的國際競爭力與穩健動能。

華南永昌證券始終強調專業與服務熱誠，致力於整合內部資源，透過高效的協作模式滿足機構投資人對差異化資訊的需求。無論是在開戶、交易到售後回報的專業流程，或是針對市場脈動的即時解讀，皆力求提供最客觀、深度的研究支援。這次秋季論壇期盼在技術轉型的關鍵時刻，協助客戶精準布局未來，在多變的市場環境中，持續掌握科技創新的領先視野。