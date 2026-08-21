大華韓國KOSPI 50 今日掛牌上市、爆量上攻漲逾4%

全台首檔專注於韓國頂尖科技與產業龍頭的大華韓國KOSPI50（009829）今（21）日掛牌上市，早盤股價已走高到10.75元，漲幅超過4%，交易兩小時成交量已逾10萬張。

大華銀投信執行副總張耿豪指出，高算力必備的記憶體元件由韓國的兩大半導體巨擘—SK海力士與三星電子形成近乎寡占的主導地位，達近80%的HBM毛利率，讓韓國半導體產業跳脫了過去傳統DRAM的景氣循環框架，展現出極強的獲利穩定性與爆發力。預估未來一年獲利年增率高達224%的韓國KOSPI 50指數，其預估本益比卻僅有6.1倍，處於歷史性的相對低位。這種「高成長、低估值」的巨大倒掛，加上韓國金融與非財閥龍頭企業掀起的「價值重估（Re-rating）」巨浪，009829在掛牌上市之際，留給市場最震撼的記憶點與財富契機。

張耿豪分析，南韓手握全球高達79%市占率的HBM絕對霸主，009829的追蹤指數KOSPI 50指數（KOSPI50 Index），前兩大核心持股正是全球半導體與記憶體雙雄——SK海力士與三星電子，兩者權重合計近七成。隨著AI晶片需求在2026年持續呈現噴發式成長，HBM已從過去的景氣循環股，蛻變為與全球科技巨頭簽訂三至五年合約的長約暴利行業，毛利率高達60%至80%。

大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠表示，009829除投資AI記憶體雙雄外，另有三成權重亦網羅南韓百花齊放的頂尖市值菁英。包括受惠於中美貿易戰、訂單直接接到2030年的重工業龍頭「造船與軍工」板塊；特斯拉Optimus機器人供應鏈、綠能電力儲能；以及國人耳熟能詳、引領全球潮流的K-POP文化、電商與軟體巨頭（如NAVER、Kakao、HYBE）。