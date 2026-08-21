AI 伺服器滑軌大廠產品需求強勁 成為 AI 供應鏈與多頭氣氛重要指標
近期全球股市在漲多後進入高檔震盪，美國科技股評價面、利率政策與國際資金動向持續牽動市場情緒。不過，AI帶動的全球資本支出趨勢仍持續推進，輝達執行長黃仁勳近期持續擴大AI基礎建設布局，有助穩定市場對AI長線需求的信心。
台灣7月出口達753億美元、年增32.9%，AI、高效能運算及雲端需求持續挹注電子零組件與資通訊產品出口，非電子產品亦維持成長，顯示景氣動能逐步由科技業向部分傳統產業擴散。聯邦投信表示，AI投資、高階半導體擴產及產業旺季仍為後續基本面提供支撐，但仍須留意關稅政策、地緣政治及高基期等不確定因素。
台股方面，自7月底以來快速反彈近7,000點後，近期進入拉回震盪與籌碼換手階段，短線不宜過度追高。從第2季美國13F機構持倉報告觀察，部分大型基金雖減碼科技七雄，對半導體仍維持相對較高的淨買進，顯示資金並非否定AI長線趨勢，而是由全面追逐AI題材，轉向挑選具訂單與獲利兌現能力的企業。
產業布局上，聯邦投信持續關注先進製程、先進封裝、記憶體及AI零組件等電子族群，以及塑化、電力等具補漲與基本面改善題材的非電子產業。其中，AI伺服器滑軌大廠受惠產品需求強勁，成為觀察AI供應鏈景氣與盤面多頭氣氛的重要指標。
聯邦台灣精彩50 ETF（009804）追蹤臺灣50權重上限30%指數，布局台灣市值前50大企業，與台灣50ETF成分股一模一樣，並將單一成分股權重設定上限30%，在掌握大型權值股成長機會之餘，也降低單一個股權重過度集中的情況。
聯邦投信表示，台股短線經歷大幅反彈後，震盪整理有助籌碼沉澱，操作上宜避免追高、採逢低布局策略；中長線來看，AI需求、半導體競爭優勢及企業獲利成長趨勢仍在，多頭格局尚未改變。投資人若看好台灣大型企業長期競爭力，可透過009804一次均衡布局50大市值企業，以大型權值股為核心參與台股中長期成長契機。
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