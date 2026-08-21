【專家之眼】讓AI科技成為文明傳承的夥伴

八月的杭州，首先感受到一種十分鮮明的對照：一方面，這是一座承載千年歷史與江南文化的城市；另一方面，它又站在中國數位經濟、ＡＩ與科技創新的前沿，古典與現代在這裡相互融合。

這也啟發吾人的思考：如何呼應教宗今年五月所發出的警示性通諭，盡量不讓ＡＩ走上怪獸之路而反噬人類，若能從根（兒童）做起，自然釜底抽薪，意義重大，而杭州好似已經給出了具體答案。

例如，杭州的氣脈研究院正在研發一種嶄新的「書童」ＡＩ機器人。中國傳統的書童，不只是替主人拿書、磨墨，更是陪伴學習、生活與成長的角色。到了ＡＩ時代，我們或許可以重新賦予「書童」新的生命，讓ＡＩ不只是回答問題的機器，而成為陪伴下一代認識自己、理解世界、承接文明的助手，也使人聯想到未來ＡＩ將朝更加細緻分工與專業陪伴的方向發展。

這樣的書童，首先應是一位文明傳承的使者。今天我們談文明，不能只局限於單一文化。古希臘留下理性與邏輯，印度文明重視內在覺知，伊斯蘭文明在數學、醫學與天文學上作出重要貢獻，非洲文化保存共同體精神，美洲原住民提醒人類敬畏土地，而西方文藝復興則重新確立人的尊嚴。這些都是全人類共同的智慧火種。

但是，一個孩子要真正走向世界，首先還是要知道自己從哪裡來，此ＡＩ書童具有全球視野，又以中華文明為根，中西合璧，相得益彰。中華文明延續數千年而未中斷，乃世界唯一，不僅關心外在世界如何運作，也持續追問人的內在生命如何安頓。

本文把這兩個層面稱為「顯學」與「隱學」。前者讓人在人間立得住，後者讓人在精神上看得遠。只有外在知識而沒有內在安頓，人容易成為工具理性的奴隸；只有內在修養而缺乏現實能力，也難以面對快速變動的世界。因此，未來教育不能只是增加知識，而應培養完整的人格。

ＡＩ可以知道很多知識，卻未必知道什麼值得追求；它可以快速計算，卻不能替人決定人生意義。ＡＩ終究是「術」，而不是「道」。如果孩子只是不斷向ＡＩ索取答案，久而久之，可能削弱自身思考、感受與判斷能力；但若把ＡＩ設計成真正的「書童」，情況就完全不同。

杭州氣脈研究院所設想中的書童ＡＩ，是提供○到十八歲不同階段的成長需求，以完整生命觀陪伴孩子；它可以理解現代醫學、中醫、功能醫學及傳統生命觀的不同知識體系；它可以介紹歷史、哲學、科學與文化，卻不能強行灌輸知識；它更不能取代父母，因為愛、責任與倫理，仍必須在人與人的真實關係中建立。

換句話說，此書童不是來代替家長，而是培養兒童的完整人格。ＡＩ下一階段的競爭，不只是模型多大、算力多強、回答多快，而是能否把ＡＩ分工做得更細、更專業、更貼近人的不同需求，以及更符合人性，從通用型ＡＩ走向教育陪伴、健康照護、情緒互動與文化傳承，正可能成為重要方向。

因此，我們應該把「書童」看成一個文明實驗：陪伴孩子卻不占有孩子；給孩子知識，卻保留思考自由；連接世界，卻不失去文化根源。杭州氣脈研究院所研發的「書童」，也讓我們看到ＡＩ正從「一個模型什麼都做」走向「不同機器各司其職」的細緻分工時代，未來的「書童」，可說是文明繼續前行的一座極佳橋梁。