快訊

趙建銘深夜返國出示離婚協議書「鐵證」 若揭隱私、詆毀一方將賠1億

影／趙建銘自越南返國抵機場 見記者僅回應「看第八條」後離去

聽新聞
0:00 / 0:00

東海推動AI原生大學 英業達創辦人鄭清和捐千萬、年培育百名跨域人才

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
東海大學校長張國恩(右)與大渡山學會理事長鄭清和簽署博雅書院「2e住宿學習」合作計畫。東海大學提供
東海大學校長張國恩(右)與大渡山學會理事長鄭清和簽署博雅書院「2e住宿學習」合作計畫。東海大學提供

東海大學與大渡山學會20日簽署博雅書院「2e住宿學習」合作計畫，由東海大學校長張國恩與大渡山學會理事長鄭清和代表簽約。面對生成式AI快速改變知識取得、資料分析甚至溝通表達方式，雙方希望重新思考大學教育核心價值，讓東海創校70年來的博雅教育DNA，在AI時代重新展現力量。

張國恩表示，東海近年積極推動AI融入教學、研究與校務治理，但發展AI大學並不是把大學變成只追求技術的場所。當AI承擔愈來愈多知識與技能工作，大學反而更需要回到「人的教育」。

博雅教育所重視的人文素養、倫理判斷、溝通合作、創造力與跨域思考，將成為AI時代更難被取代的核心能力。他相當感謝鄭清和理事長再提出AI教育後7年，再次提出博雅教育住宿學習計劃，他將幫助東海大學在AI時代將培養全人的博雅教育持續延續下去。

張國恩強調，東海推動AI原生大學，不是用AI取代原有教育，而是要讓AI與東海70年來的博雅教育傳統重新結合。未來學生不只要「會用AI」，更要懂得判斷AI、駕馭AI，知道什麼問題值得追問、什麼價值必須堅持。AI與博雅不是兩條相反的道路，而是東海面向下一個世代必須同時具備的兩種力量。

英業達（2356）創辦人鄭清和在東海大學共識營專題演講指出，大渡山學會早在2018年便提出東海應積極擁抱AI，2019年8月14日與東海簽訂AI合作框架協議。當時AI尚未成為高等教育顯學，投入大量資源發展AI也曾面臨不同聲音，但七年後生成式AI已全面進入教學、研究與產業，「現在回頭來看，我們當時做的是對的。」

然而，鄭清和認為，走到今天，大學必須回答下一個更根本的問題：「當AI可以做得愈來愈多，人還需要具備什麼能力？」

過去，高等教育大量資源投注在知識傳授與智育，如今AI已能協助知識取得、定量分析、資料處理甚至溝通表達；如果學生凡事依賴AI，真正需要警惕的，反而是人的思考、溝通與獨立判斷能力逐漸弱化。

「博雅教育不是要培養單一崗位的人才。」鄭清和強調，AI時代的學生更需要獨立思考、適應變化、公民意識、跨學科好奇心及持續學習能力，才能在人生不同階段面對不同職業與社會角色。科技變化愈快，大學就愈不能只教授一套專業，而應培養學生面對未知、重新學習及解決問題的能力。

鄭清和並引用台積電創辦人張忠謀的求學經驗指出，張忠謀曾談到，相較於在麻省理工學院(MIT)三年的專業學習，在哈佛大學一年所接受的博雅教育，對他一生帶來更深遠的影響。

鄭清和認為，這正說明博雅教育真正的價值，不只在傳授一項可以立即使用的專業，而是形塑一個人的思考、判斷、視野，以及終身學習能力。

鄭清和表示，東海1955年創校即深受美國博雅教育傳統影響，小班教學、住宿教育、中英文訓練、勞作教育與跨域學習，目的從來不只是傳授專業，而是培養完整的人。如今AI到來，更凸顯人格、倫理、溝通與全人教育的重要。

身為東海校友，他認為，東海對於延續博雅教育精神「責無旁貸」，大渡山學會也將實際投入資源，讓博雅教育不只停留在理念，而能重新落實於學生的學習與生活。

此次共識營並以博雅教育作為重要議題，除鄭清和專題演講外，東海大學博雅書院院長林其昌、國際學院院長卓逸民，也分別進行專題演講，從博雅教育實踐、跨領域人才培育與國際視野等面向，探討AI浪潮下大學教育的重新定位。

三場專題演講從科技、人文到國際化，共同指向一項核心課題：當取得知識愈來愈容易，大學的價值更應從「傳授多少知識」，走向「培養什麼樣的人」。

此次雙方簽署「2e住宿學習」合作計畫，由大渡山學會投入千萬元經費，東海提供宿舍、師資及教育資源，每年培育100名跨領域、跨年級博雅人才，透過共同住宿、跨域共學、師生互動及生活教育，讓學習從教室延伸至日常生活。

鄭清和強調，技能與知識學習可以借助AI，但價值判斷、倫理認知、社會溝通與人格養成，不能全部交給機器。期盼透過此次合作延續東海的博雅DNA，「讓博雅教育的火種不會熄滅」，也讓70年前播下的博雅種子，在AI時代長出新的教育樣貌。

「2e住宿學習」合作計畫，預計每年培育100名跨領域、跨年級博雅人才。東海大學提供
「2e住宿學習」合作計畫，預計每年培育100名跨領域、跨年級博雅人才。東海大學提供

東海 英業達 大學

延伸閱讀

英業達創辦人鄭清和捐千萬給東海大學 年培育百名跨域人才

東海大學獲贈智慧教學系統 重塑AI時代大學新貌

東海大學115學年度分發入學滿招 前三志願選填人數再創新高

鄭英耀談AI：學生應「主動覓食」而非被動等人教

相關新聞

創見推出全系列DDR5-7200工業用記憶體模組 加速AI PC升級

全球記憶體與儲存解決方案領導品牌—創見資訊（2451.）推出全系列DDR5-7200工業用記憶體模組，憑藉極速傳輸、穩定運作與多元規格配置，滿足新一代運算平台對效能與資料處理能力的更高需求。產品線涵蓋CUDIMM、CSODIMM、ECC CUDIMM、ECC CSODIMM及RDIMM，應用範圍從AI PC、桌上型電腦與工業嵌入式系統，延伸至工作站、伺服器及資料中心。最高達7200 MT/s的傳輸速率可大幅提升記憶體頻寬與資料處理效率，並兼顧低功耗與系統可靠度，協助客戶加速部署 AI 運算、邊緣運算與高負載多工處理平台。

十銓推出ACE 8K MicroSDXC記憶卡 激發設備效能

隨著專業雲台相機、360度全景相機、運動相機及無人機等新世代拍攝裝置，陸續支援8K高解析錄影，市場對記憶卡的裝置相容性、傳輸穩定性及應用效能需求也隨之提升，記憶體品牌暨模組大廠十銓科技（4967）引領業界全新推出ACE 8K MicroSDXC記憶卡，不僅完美相容主流手持裝置，更支援A2應用效能與V30影片速度，無論日常隨拍或專業創作，皆能流暢無阻地穩定傳輸，完美保存每一幀高規格的動態影像。

2026未來辦公趨勢調查 仲量聯行：亞太區不動產領域AI全面應用僅15%

儘管市場普遍擔憂AI可能取代人力，仲量聯行最新發布的《2026未來辦公趨勢調查》指出，亞太區高達61%的企業高階主管預期，未來員工規模仍將持續成長。然而，同時區域也面臨著全球最嚴重的人才技能缺口。

AI需求強強滾！7月美國訂單首度破400億美元 下半年還會再創高

美國訂單強強滾。經濟部統計處20日指出，7月美國接單破400億美元，來到407.9億美元，接連超越2026年3月、5月、6月表現，7月第四度再創歷史單月新高紀錄，年增率88.9%，再創歷年單月最高漲幅。

AFA高峰會9月2日登場！FinTech、AI與穩定幣新動能助攻產業競爭力

隨著人工智慧（Artificial intelligence，AI）、半導體與數位經濟快速發展，全球供應鏈競爭已不再只取決於生產與物流效率，跨境支付、融資、資料交換及金融基礎設施能否同步運作，也逐漸成為企業韌性的重要一環。

FADU揭PCIe Gen 7藍圖、2028年送樣 Gen 6明年需求起跑、2028年放量

AI推論需求快速攀升，加速企業級固態硬碟（SSD）傳輸介面世代交替。南韓企業級SSD控制晶片廠FADU商務長金泰均（Tony Kim）今日受訪表示，公司今年下半年將推出PCIe Gen 6 SSD控制晶片，並首度揭露PCIe Gen 7布局，Gen 7將不只是Gen 6的效能升級，而是針對AI推論工作負載重新設計，目標傳輸速度達每秒57GB，預計2028年開始向客戶送樣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。