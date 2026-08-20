東海推動AI原生大學 英業達創辦人鄭清和捐千萬、年培育百名跨域人才

東海大學與大渡山學會20日簽署博雅書院「2e住宿學習」合作計畫，由東海大學校長張國恩與大渡山學會理事長鄭清和代表簽約。面對生成式AI快速改變知識取得、資料分析甚至溝通表達方式，雙方希望重新思考大學教育核心價值，讓東海創校70年來的博雅教育DNA，在AI時代重新展現力量。

張國恩表示，東海近年積極推動AI融入教學、研究與校務治理，但發展AI大學並不是把大學變成只追求技術的場所。當AI承擔愈來愈多知識與技能工作，大學反而更需要回到「人的教育」。

博雅教育所重視的人文素養、倫理判斷、溝通合作、創造力與跨域思考，將成為AI時代更難被取代的核心能力。他相當感謝鄭清和理事長再提出AI教育後7年，再次提出博雅教育住宿學習計劃，他將幫助東海大學在AI時代將培養全人的博雅教育持續延續下去。

張國恩強調，東海推動AI原生大學，不是用AI取代原有教育，而是要讓AI與東海70年來的博雅教育傳統重新結合。未來學生不只要「會用AI」，更要懂得判斷AI、駕馭AI，知道什麼問題值得追問、什麼價值必須堅持。AI與博雅不是兩條相反的道路，而是東海面向下一個世代必須同時具備的兩種力量。

英業達（2356）創辦人鄭清和在東海大學共識營專題演講指出，大渡山學會早在2018年便提出東海應積極擁抱AI，2019年8月14日與東海簽訂AI合作框架協議。當時AI尚未成為高等教育顯學，投入大量資源發展AI也曾面臨不同聲音，但七年後生成式AI已全面進入教學、研究與產業，「現在回頭來看，我們當時做的是對的。」

然而，鄭清和認為，走到今天，大學必須回答下一個更根本的問題：「當AI可以做得愈來愈多，人還需要具備什麼能力？」

過去，高等教育大量資源投注在知識傳授與智育，如今AI已能協助知識取得、定量分析、資料處理甚至溝通表達；如果學生凡事依賴AI，真正需要警惕的，反而是人的思考、溝通與獨立判斷能力逐漸弱化。

「博雅教育不是要培養單一崗位的人才。」鄭清和強調，AI時代的學生更需要獨立思考、適應變化、公民意識、跨學科好奇心及持續學習能力，才能在人生不同階段面對不同職業與社會角色。科技變化愈快，大學就愈不能只教授一套專業，而應培養學生面對未知、重新學習及解決問題的能力。

鄭清和並引用台積電創辦人張忠謀的求學經驗指出，張忠謀曾談到，相較於在麻省理工學院(MIT)三年的專業學習，在哈佛大學一年所接受的博雅教育，對他一生帶來更深遠的影響。

鄭清和認為，這正說明博雅教育真正的價值，不只在傳授一項可以立即使用的專業，而是形塑一個人的思考、判斷、視野，以及終身學習能力。

鄭清和表示，東海1955年創校即深受美國博雅教育傳統影響，小班教學、住宿教育、中英文訓練、勞作教育與跨域學習，目的從來不只是傳授專業，而是培養完整的人。如今AI到來，更凸顯人格、倫理、溝通與全人教育的重要。

身為東海校友，他認為，東海對於延續博雅教育精神「責無旁貸」，大渡山學會也將實際投入資源，讓博雅教育不只停留在理念，而能重新落實於學生的學習與生活。

此次共識營並以博雅教育作為重要議題，除鄭清和專題演講外，東海大學博雅書院院長林其昌、國際學院院長卓逸民，也分別進行專題演講，從博雅教育實踐、跨領域人才培育與國際視野等面向，探討AI浪潮下大學教育的重新定位。

三場專題演講從科技、人文到國際化，共同指向一項核心課題：當取得知識愈來愈容易，大學的價值更應從「傳授多少知識」，走向「培養什麼樣的人」。

此次雙方簽署「2e住宿學習」合作計畫，由大渡山學會投入千萬元經費，東海提供宿舍、師資及教育資源，每年培育100名跨領域、跨年級博雅人才，透過共同住宿、跨域共學、師生互動及生活教育，讓學習從教室延伸至日常生活。

鄭清和強調，技能與知識學習可以借助AI，但價值判斷、倫理認知、社會溝通與人格養成，不能全部交給機器。期盼透過此次合作延續東海的博雅DNA，「讓博雅教育的火種不會熄滅」，也讓70年前播下的博雅種子，在AI時代長出新的教育樣貌。