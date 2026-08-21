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自研AI晶片夯 台積大贏家

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

各大廠積極衝刺自研AI晶片，目前全世界的領先公司都和台積電（2330）合作，穩居贏家地位。業界認為，沒有在台積電投片生產才是新聞，台積電身為最大的邏輯製造商，全球晶圓製造市占率逾七成。

受惠於蘋果與非蘋人工智慧（AI）與高速運算（HPC）多元應用加持，台積電3奈米以下先進製程出貨價量齊揚，在7月法說會順勢二度上修全年展望，預計2026年全年營收成長將微幅超過40%。

台積電由創辦人張忠謀於1987年成立，建立獨有的專業積體電路製造服務商業模式，專注於生產客戶設計的晶片。2025年，台積電以305種製程技術，為534個客戶生產12,682種產品，廣泛運用在各種終端市場，例如高效能運算、智慧型手機、物聯網、車用電子與消費性電子產品。

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