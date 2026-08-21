把AI業務做到最好 鴻海、和碩也有撇步

AI成為台灣科技業關鍵動能，各大廠紛紛使出渾身解數，「就是要把AI業務做到最好」，華碩（2357）在桃園蘆竹組成數十人的「AI LAB」之外，鴻海、和碩等指標廠各有「撇步」。

以鴻海集團為例，其AI伺服器生產重鎮、旗下鴻佰科技「用AI協助生產AI伺服器」，成為話題。

鴻佰科技在生產經營環節中的幾個最核心場景，均導入最先進的AI技術，如透過AI技術輔助需求預測，讓桃園南青廠大幅提升需求預測準確率，也大規模改善產品交付能力。

其次，通過部署支援AI、優化智慧倉管系統，不僅化解了複雜材料無法準備等難題，有效縮短物料準備和訂單分配的時間。

另外，目前ODM廠AI伺服器業務機櫃測試大多是在工廠內進行，考量AI伺服器整櫃重量與電力電壓、散熱系統等多重需求，以和碩為例，研發人員在北投總公司，機櫃測試則在桃園工廠進行，就近測試與生產，有效縮短交付產品時間。